ضبط لصوص الشقق فى التجمع الأول، والمسروقات أجهزة إلكترونية وكهربائية
كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات واقعة سرقة محتويات شقة سكنية وضبط مرتكبى الواقعة وإعادة المسروقات.
تلقى قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق) باكتشافه سرقة (أجهزة كهربائية - مبلغ مالى) من داخل شقة كائنة بدائرة القسم ملك شقيقته "متواجدة خارج البلاد"، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بإرتكاب الواقعة.
وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (نقاش " له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة كفر الشيخ وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.
وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة بأسلوب "التسلق والدخول من النافذة"بالإشتراك مع (عامل "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة البحيرة) تم ضبطه، وأقرا بقيامهما بالتصرف فى المسروقات لدى عميليهما "سيئا النية" (مقيمان بمحافظة البحيرة – لأحدهما معلومات جنائية) أمكن ضبطهما.. كما تم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
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