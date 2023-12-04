النيران التهمت الجثة، مصرع سائق بسبب حريق داخل سيارة نقل بطريق الكريمات
لقى سائق مصرعه إثر نشوب حريق فى سيارة نقل على طريق الكريمات الصحراوى وانتقلت قوات الشرطة والحماية المدنية وسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ.
كانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا يفيد اشتعال حريق بسيارة على طريق الكريمات الصحراوى، وانتقلت على الفور سيارتا الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتبين اشتعال النيران بسيارة نقل وتمكنوا من محاصرة الحريق ونتج عنه وفاة السائق وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة والعرض على النيابة العامة.
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