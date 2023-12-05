بالأرقام، تعرف على حجم المجمعات الصناعية في مصر
أولت وزارة التجارة والصناعة خلال السنوات الماضية اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الاستفادة من منظومة إنشاء المجمعات الصناعية، وتلبية تلك المجمعات لاحتياجات الصناعة المحلية من مستلزمات الإنتاج والسلع الصناعية الوسيطة، فلا تقتصر هذه المنظومة على إقامة وحدات إنتاجية لخدمة أنشطة صناعية بعينها، بل هي منظومة متكاملة تستهدف توفير المناخ والبيئة والبنية التحتية اللازمة لدعم الصناعات المقامة بها وتوفير فرص للتوسع بتلك الصناعات.
وترصد فـيتـو أهم التفاصيل من خلال السطور التالية:
- حرصت وزارة التجارة والصناعة على إنشاء مجمعات صناعية متكاملة مزودة بكافة الخدمات اللازمة (مباني إدارية – مراكز تدريب – منشآت خدمية ولوجستية– بنوك) لضمان استدامة الأنشطة الإنتاجية وربطها بسلاسل الإنتاج المتكاملة
- قامت الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإقامة 17 مجمعا صناعيا بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت حوالي 10 مليارات جنيه، بإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، تتضمن:
المجمع الصناعي بمدينة السادات بالمنوفية
تتراوح مساحات الوحدات بين 390، 700، 800، 960 متر مربع بإجمالي وحدات يبلغ 296 وحدة، حيث تتضمن الأنشطة الإنتاجية الصناعات الدوائية، الهندسية، والغذائية.
المجمع الصناعي بمحافظة بورسعيد (جنوب الرسوة)
تتراوح مساحات الوحدات بين 420، 800، 1080 متر مربع بإجمالي عدد وحدات يبلغ 118 وحدة، ويستهدف أنشطة إنتاجية متنوعة من بينها الصناعات الكيماوية، والهندسية، والغذائية، والغزل والنسيج.
المجمع الصناعي بمدينة بدر بالقاهرة
تتراوح مساحات الوحدات بين 680 و1360 مترا مربعا بإجمالي عدد وحدات يبلغ 87 وحدة، وتتضمن الأنشطة الإنتاجية الصناعات الغذائية والهندسية والغزل والنسيج.
المجمع الصناعي بمرغم 1 بالإسكندرية
تتراوح مساحات الوحدات بين 100 و200 متر مربع، بإجمالي عدد وحدات يبلغ 238 وحدة مخصصة للصناعات البلاستيكية.
مجمع مرغم 2 بالإسكندرية
تبلغ مساحة الوحدة 144 مترا مربعا بإجمالي عدد 264 وحدة مخصصة للصناعات البلاستيكية.
مجمع الغردقة بالبحر الأحمر
تبلغ مساحة الوحدة 336 مترا مربعا بإجمالي عدد وحدات يبلغ 218 وحدة تستهدف أنشطة الصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية، ومواد البناء، والمنسوجات.
المجمع الصناعي بالمطاهرة بالمنيا
تتراوح مساحات الوحدات بين 432 و792 مترا مربعا بإجمالي عدد وحدات يبلغ 68 وحدة ويستهدف الصناعات الغذائية، الهندسية، الكيماوية.
المجمع الصناعي ببياض العرب ببني سويف
تتراوح مساحات الوحدات بين 432، 540، 648 مترا مربعا بإجمالي عدد وحدات يبلغ 266 وحدة، تستهدف الصناعات الهندسية، والغذائية، والكيماوية والغزل والنسيج.
المجمع الصناعي بالبغدادي بالأقصر
تتراوح مساحات الوحدات بين 384، 432 مترا مربعا بإجمالي عدد وحدات يبلغ 206 وحدة تستهدف الصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية، ومواد البناء.
المجمع الصناعي بالمحلة الكبرى
تبلغ مساحة الوحدة 48 مترا مربعا بإجمالي عدد وحدات يبلغ 611 وحدة تستهدف صناعات المنسوجات الكيماوية، الهندسية، ومواد البناء.
المجمع الصناعي بغرب جرجا بسوهاج
تتراوح مساحات الوحدات بين 612 و648 مترا مربعا بإجمالي وحدات يبلغ 178 وحدة، تستهدف الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية.
المجمع الصناعي بهو
تتراوح مساحات الوحدات بين 216، 432، 540 مترا مربعا بإجمالي وحدات يبلغ 420 وحدة، تستهدف الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والغزل والنسيج.
المجمع الصناعي بعرب العوامر بأسيوط
تتراوح مساحات الوحدات بين 450 و540 مترا مربعا بإجمالي وحدات يبلغ 272 وحدة، تستهدف الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والدوائية.
المجمع الصناعي بحوش عيسى
يبلغ مساحة الوحدة 48 مترا مربعا بإجمالي وحدات 864 وحدة، تستهدف الصناعات النسيجية والمفروشات.
المجمع الصناعي المعدني بالفيوم
تبلغ مساحة الوحدة 648 مترا مربعا بإجمالي وحدات يبلغ 116 وحدة، تستهدف الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية.
المجمع الخرساني بالفيوم
تبلغ مساحة الوحدة 48 مترا مربعا بإجمالي وحدات يبلغ 576 وحدة، تستهدف الصناعات الكيماوية والهندسية والغزل والنسيج والتعبئة والتغليف والفرز (مواد غذائية جافة ونباتات عطرية).
مجمع الجنينة والشباك
تتراوح مساحات الوحدات بين 90 و180 مترا مربعا بإجمالي وحدات يبلغ 308 وحدة، تستهدف الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والمفروشات والملابس الجاهزة والتعدينية ومواد البناء.
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