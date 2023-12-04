وزير النقل: لن نستورد أتوبيسات من الخارج وسندعم الصناعة الوطنية

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة «سوبر جيت»، حيث شهد الاجتماع اعتماد قائمة المركز المالي والحسابات الختامية للشركة، وتقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراقب حسابات الشركة، إضافة إلى تقرير مراقب الحسابات للجهاز المركزي للمحاسبات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022 وحيث بلغت إيرادات النشاط في عام 2022 مبلغ 367 مليون جنيه مقابل 289 مليون جنيه عن عام 2021 وبزياده قدرها 78 مليون جنيه وبنسبه تطور 27%.

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النقل تكشف عن عدد الرحلات المنفذة خلال عام 2022

كما بلغ عدد الرحلات المنفذة عام 2022 -42000 رحلة مقابل 40.000 رحلة في عام 2021 وبزيادة 2000 رحلة بنسبة تطور 5% فيما بلغ عدد الركاب في عام 2022، 2.8 مليون راكب مقابل 2.4 مليون راكب في عام 2021 وبزياده قدرها 400 ألف راكب بنسبة تطور 7%.

محطة عــدلي منصـور

وتم استعرض خلال اجتماع الجمعية العامة ما تم تنفيذه خلال الفترة المشار إليها حيث تم التشغيل الفعلي لمحطة عــدلي منصـور والاعتماد عليها كمحطة رئيسية في أعمال الحجز وتكثيف التشغيل بها فى عام 2022 خاصة وأن محطة عدلي منصور محطة تبادلية مركزية عملاقة يتم تبادل الخدمة بها بين 5 وسائل نقل (خط عدلي منصور / السويس – القطار الكهربائي الخفيف – الخط الثالث للمترو – أتوبيسات السوبرجيت - الأتوبيس الترددي ) بالإضافة إلى استعراض ماتم من التشغيل الفعلي للمحطات الجديدة ( المحطة النموذجية بنادي السكة الحديد - المحطة المركزية الجديـــــدة في مجمع المواقـف بمحافظة بورسعيـد - محطة سوهــاج الجديــدة) وتجديد مكاتب الحجز في محطات ( الترجمان – نادي السكة – محطة محرم بك( داخلي/دولي) – قنا – أسيوط – ميامي ) وكذلك المشاركة في الأعــداد والتجهيــــــــز والتنفيذ لنقـــــل الوفـــود بمؤتمـــر المنـــــاخ COP27 بمدينـــــة شرم الشيخ في نوفمبر 2022 وكذا تدعيم أسطول الشركة بـ (20) حافلة (49) راكبا فى عام 2022.

وكذا زيادة أصول الشركة – شراء / حق الانتفاع من الأراضي لإنشاء محطات / جراجات خاصة بالشركة في محافظات مختلفة لافتا إلى تحديث منظومــة الإطفــــــاء والكاميرات بالجراجات والمحطــــــــات ورفـع الكفــــــــاءة الـفـنـيـة لعدد 18 حافلة وإجراء الصيانة الوقائية لجميع الحافلات واستخدام الوسائل الحديثة للحد مـن الأعطال وتشغيل اول محطة شحن اتوبيسات كهربائية في مصر .

كما تم استعراض التطور فى نشاط الشركة خلال عام 2023 حيث تم وضع خطة لزيادة أسطول الشركة ليصبح 350 حافلة بدلا من 200 حافلة خلال 5 سنوات بزيادة (150) حافلة بالتوازي مع رفع الكفاءة الفنية للحافلات الحالية وتم البدء باستلام (10) حافلات MCV500، وإنشاء مناطق مركزية جديدة (جراجات) وذلك لاستيعاب التطور في أسطول الشركة بمناطق (أسيوط - الغردقة - بدر – طريق بلبيس) وكذلك فتح خطوط جديدة (المنصورة-السويس-الإسماعلية) بالإضافة إلى التوسع فى الخطوط القائمة بالتوازي مع خطة تطوير الأسطول وكذا تفعيل الجانب السياحي من خلال السياحة الداخلية – السياحة الدينية(حج-عمرة)، والتطوير والتوسع في النقل الذكى الأخضر المستدام من خلال(منظومة النقل داخل العاصمة الإدارية الجديدة وتشغيل منظومة الأتوبيس الترددي BRT على الطريق الدائري فور الانتهاء من المنظومة).

وأكد وزير النقل خلال الاجتماع على ضرورة التدعيم الدائم للشركة بأحدث أنواع الأتوبيسات وخاصة التي تعمل بالغاز والكهرباء.

وأشار إلى الخطوات التي تتخذها الوزارة لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بتوطين صناعة الأتوبيسات في مصر، وتعظيم التعاون مع شركات القطاع الخاص في هذا المجال لتطوير وتحديث أسطول نقل الركاب مضيفا أن هذا النهج هو نهج كافة وزارات الحكومة المصرية ومنها وزارة النقل، حيث يطبق الجميع شعار لا استيراد من الخارج ودعم الصناعات الوطنية بكل السبل، بما يساهم في توفير العملة الصعبة وتشجيع المنتج المحلي، وخلق فرص العمل للشباب، وتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير للخارج لتكون مصر قاعدة صناعية كبرى لإنتاج كافة أنواع الأتوبيسات".

ولفت إلى أن تحديث الأسطول يجب يكون ذلك بالتوازي مع استمرار تحديث وتطوير الخدمات المقدمة لعملاء الشركة،والاهتمام بأن تكون كافة الجراجات التابعة لها جراجات نموذجية تتسع لجميع الحافلات، وقادرة على أداء الخدمات بكفاءة وجودة، والتوسع في إقامة المحطات النموذجية وكذلك العمل المستمر على التوسع في خدمات الشركات المقدمة للجمهور مع الاهتمام بإضافة وتشغيل خطوط جديدة، وكذا رفع مستوى الورش والعمالة الفنية والسائقين واستمرار الدورات التدريبية والتأهيلية لهم والالتزام بمواعيد قيام الأتوبيسات وإعلام الجمهور المستهدف بهذه المواعيد بشكل مستمر والمحافظة على الكفائة الفنية للأتوبيسات بما يساهم في أن تحافظ الشركة على ريادتها للشركات العاملة في هذا المجال.