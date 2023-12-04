الأسد ينهي استدعاء ضباط وأفراد من قوات الاحتياط بالجيش السوري

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الاثنين، أمرار إداريا ينهي استدعاء ضباط وأفراد من قوات الاحتياط في الجيش السوري.



وجاء في القرار ما يلي: "الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة، يصدر أمرا إداريا ينهي استدعاء الضباط الاحتياطيين المدعوين الملتحقين اعتبارا من تاريخ 1/2/2024 لكل من يتم سنة وأكثر خدمة احتياطية فعلية حتى تاريخ 31/1/2024 ضمنا.



وبموجب الأمر الإداري، ينهى أيضا الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين المحتفظ بهم، والمدعوين الملتحقين اعتبارا من تاريخ 1/2/2024 لكل من يتم ست سنوات وأكثر خدمة احتياطية فعلية حتى تاريخ 31/1/2024 ضمنا".

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وكان الأسد أصدر أول من أمس مرسوما يجيز للمكلفين بالخدمة الاحتياطية وبلغوا سن الـ40 من عمرهم ولم يلتحقوا بعد، دفع بدل نقدي عن الواجب القانوني في الخدمة الاحتياطية.

وبحسب نص المرسوم التشريعي بلغت قيمة البدل النقدي البديل عن الواجب القانوني في الخدمة الاحتياطية، 4800 دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملة السورية.