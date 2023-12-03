فصائل عراقية تتبنى استهداف قاعدة عين الأسد، والقوات الأمريكية تقتل 5 أشخاص في ضربة جوية

تبنت فصائل عراقية مسلحة، مساء اليوم استهداف القاعدة التي تضم قوات أمريكية "عين الأسد" بطائرة مسيرة، وفقا لشبكة العربية الإخبارية.

ضربة جوية أمريكية فى العراق

من جانبها، نقلت وكالة “رويترز”، عن ثلاثة مصادر أمنية عراقية أن ما يُشتبه بأنها ضربة جوية أمريكية أوقعت خمسة قتلى من أعضاء جماعة مسلحة عراقية موالية لإيران في منطقة واقعة إلى الشمال من كركوك، وذلك خلال استعدادهم لإطلاق صواريخ على قوات أمريكية في العراق.

وكان مسؤول عسكري أمريكي قال في وقت سابق الأحد، إن قوات أمريكية ودولية تعرضت لهجوم بعدة صواريخ في منطقة إنزال رومالين في شمال شرق سوريا، لكن لم يقع قتلى أو جرحى أو تلحق أضرار بالبنية التحتية.

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الهجوم علي القوات الأمريكية

وأعلنت جماعات مسلحة عراقية مسؤوليتها عن أكثر من 70 هجوما مماثلا على قوات أمريكية منذ 17 أكتوبر على خلفية دعم واشنطن إسرائيل في عدوانها على غزة.

وتوقفت الهجمات خلال وقف إطلاق نار حديث بين إسرائيل وحركة حماس، لكنها استؤنفت عقب انتهاء الهدنة.

وأطلقت الولايات المتحدة في نوفمبر سلسلتين من الهجمات على ما قالت إنها جماعات مسلحة موالية لإيران شاركت في الهجمات على قواتها.

القوات الأمريكية في العراق وسوريا

وأدت هذه الهجمات إلى مقتل ما لا يقل عن عشرة مسلحين تحدد أنهم أعضاء في الفصيل المسلح الغامض كتائب حزب الله وفي قوات الحشد الشعبي العراقية، وهي مؤسسة أمنية رسمية تتكون بشكل رئيسي من جماعات مسلحة يرتبط كثير منها بصلات مع إيران.

ونددت حكومة العراق بهذه الهجمات ووصفتها بأنها تصعيدية وتنتهك سيادة العراق.

ويتمركز 900 جندي أمريكي في سوريا و2500 في العراق في مهمة تقول الولايات المتحدة إنها تهدف إلى تقديم المشورة لقوات محلية ومساعدتها في محاولة منع تنظيم داعش من معاودة الظهور.