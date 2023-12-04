أمن الجيزة يكشف تفاصيل جديدة في حادث وفاة الفنان أشرف عبد الغفور (صور)

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة، تفاصيل حادث التصادم الذي أسفر عن وفاة الفنان أشرف عبد الغفور في مدينة 6 أكتوبر.



تلقى ضباط قسم أول أكتوبر بلاغًا من مستشفى زايد التخصصي بوصول كل من: عبد الغفور محمد عبد الجواد، وشهرته أشرف عبد الغفور، 83 سنة، (متوفى)، وزوجته 70 سنة، مصابة بكسور متفرقة وكدمات بالجسم.

تهشم السيارة المتسببة في الحادث

وتبين من التحريات والمعاينة أنه أثناء استقلال الأول سيارة ملاكي بالطريق الدائري باتجاه الواحات، اصطدمت بهم من الخلف سيارة، قيادة مهند. ا، 33 سنة، فنان تشكيلي، ما أدى إلى تهشم الجزء الخلفى للسيارة بالكامل، وتهشم السيارة المتسببة في الحادث، من الأمام.

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تم التحفظ على السيارة مرتكبة الحادث وقائدها، وتكثف الأجهزة الأمنية من تحرياتها.

وتحقق الأجهزة الأمنية في حادث وفاة الفنان أشرف عبد الغفور؛ إثر حادث تصادم مع سيارة أخرى على طريق الإسكندرية الصحراوي.

ويقوم رجال المباحث بسؤال السائق المتسبب في الحادث للوقوف حول ملابسات وظروف الواقعة.

وكشف الفحص الأولي أن السيارة اصطدمت به من الخلف؛ مما أسفر عن وقوع الحادث.

وتوفي الفنان الكبير أشرف عبد الغفور نقيب المهن التمثيلية الأسبق، مساء أمس الأحد، عن عمر ناهز (83) عاما إثر حادث سير بطريق مصر- الإسكندرية الصحراوي أمام ماونتن فيو.

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إنهاء إجراءات خروج الجثمان

ونعت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، الفنان أشرف عبد الغفور موضحة أن وفدا من نقابة المهن التمثيلية، يتواجد في مستشفى الشيخ زايد حاليًا، لإنهاء إجراءات خروج الجثمان، في مقدمتهم الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، والفنان عزوز عادل وإيهاب فهمي وآخرين.

وبدأت النيابة العامة التحقيقات فى واقعة وفاة الفنان أشرف عبد الغفور فى حادث على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول ملابسات وظروف الواقعة والاستعلام عن حالة المصابة وانتداب الطب الشرعى لبيان أسباب الوفاة وإعداد تقرير الصفة التشريحية.



فيما يقوم رجال المباحث بمعاينة مسرح الحادث وسماع أقوال الشهود وجمع المعلومات حول ملابسات وظروف الواقعة.



كانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بطريق “مصر - إسكندرية” الصحراوي بنطاق الشيخ زايد وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين إصابة الفنان أشرف عبدالغفور وإصابة زوجته وتم نقلهما للمستشفى وأثناء وصول الفنان إلى المستشفى لفظ أنفاسه الأخيرة وتوفى أثناء محاولة إسعافه وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.



وكشف الفحص المبدئى أن سيارة المجنى عليه اصطدمت بسيارة ميكروباص أخرى طريق مصر إسكندرية الصحراوي مما أسفر عن وقوع الحادث.

من هو الفنان أشرف عبد الغفور ؟

توفى فى حادث مساء أمس بطريق مصر- الإسكندرية الصحراوي أمام ماونتن فيو، وأصيبت زوجته.

من مواليد 22 يونيو عام 1939.

هوايته في التمثيل بدأت من خلال مشاركته بفريق المسرح بمدرسة الجيزة الثانوية، وفريق التمثيل بهيئة التحرير.

خريج أول دفعة للتمثيل من المعهد العالي للسينما عام 1963.

بداية التحاقه بالفن في الستينيات

أول عمل قدمه كان من خلال المسرح عام 1962 من خلال مسرحية جلفدان هانم.

أول عمل سينمائي شارك فيه كان عام 1966 في فيلم القاهرة 30 بطولة سعاد حسني.

شارك في نحو 25 فيلما

آخر ظهور سينمائي كان عام 1977 بفيلم حلوة يا دنيا الحب.

شارك في نحو 25 فيلما سينمائيا أبرزها «شاطئ المرح، قصر الشوق، بيت الطالبات».

أكثر من 150 عملا دراميا

شارك في أكثر من 150 عمل درامي من أبرزها مسلسلات القاهرة والناس، حضرة المتهم أبي، عمر بن عبدالعزيز

أئمة الهدى، عظماء في التاريخ، زيزنيا، شيخ العرب همام، جبل الحلال، يتربى في عزو، الرحايا».

تولى منصب نقيب المهن التمثيلية عام 2011.