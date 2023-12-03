وفاة أشرف عبد الغفور، التحفظ على السائق المتسبب فى حادث التصادم

تحفظت الا٦جهزة الأمنية على سائق سيارة اصطدمت بسيارة الفنان أشرف عبد الغفور مما أسفر عن وفاة الفنان وإصابة زوجته.

ويقوم رجال المباحث بسؤال السائق حول ملابسات وظروف الواقعة.

ولقي الفنان الكبير أشرف عبد الغفور نقيب المهن التمثيلية الأسبق مصرعه، مساء اليوم الأحد، عن عمر ناهز (81) عاما إثر حادث سير بطريق مصر- الإسكندرية الصحراوي أمام ماونتن فيو.



ونعت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، الفنان أشرف عبد الغفور موضحه بان وفدا من نقابة المهن التمثيلية، يتواجد في مستشفى الشيخ زايد حاليًا، لإنهاء إجراءات خروج الجثمان، في مقدمتهم الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، والفنان عزوز عادل وإيهاب فهمي وآخرين.

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وبدأت النيابة العامة التحقيقات فى واقعة وفاة الفنان أشرف عبد الغفور فى حادث على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول ملابسات وظروف الواقعة والاستعلام عن حالة المصابة وانتداب الطب الشرعى لبيان أسباب الوفاة وإعداد تقرير الصفة التشريحية.



فيما يقوم رجال المباحث بمعاينة مسرح الحادث وسماع أقوال الشهود وجمع المعلومات حول ملابسات وظروف الواقعة.



كانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بطريق “مصر - إسكندرية” الصحراوي بنطاق الشيخ زايد وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين إصابة الفنان أشرف عبدالغفور وإصابة زوجته وتم نقلهما للمستشفى وأثناء وصول الفنان إلى المستشفى لفظ أنفاسه الأخيرة وتوفى أثناء محاولة إسعافه وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.



وكشف الفحص المبدئى أن سيارة المجنى عليه اصطدمت بسيارة ميكروباص أخرى طريق مصر إسكندرية الصحراوي مما أسفر عن وقوع الحادث.

من هو الفنان اشرف عبد الغفور

توفى فى حادث مساء اليوم بطريق مصر- الإسكندرية الصحراوي أمام ماونتن فيو واصيبت زووجته

من مواليد 22 يونيو عام 1939.

هوايته في التمثيل بدأت من خلال مشاركته بفريق المسرح بمدرسة الجيزة الثانوية، وفريق التمثيل بهيئة التحرير.

خريج أول دفعة للتمثيل من المعهد العالي للسينما عام 1963.

بداية التحاقه بالفن في الستينيات

أول عمل قدمه كان من خلال المسرح عام 1962 من خلال مسرحية جلفدان هانم.

أول عمل سينمائي شارك فيه كان عام 1966 في فيلم القاهرة 30 بطولة سعاد حسني.

شارك في نحو 25 فيلما

آخر ظهور سينمائي كان عام 1977 بفيلم حلوة يا دنيا الحب.

شارك في نحو 25 فيلما سينمائيا أبرزها «شاطئ المرح، قصر الشوق، بيت الطالبات».

أكثر من 150 عملا دراميا

شارك في أكثر من 150 عمل درامي من أبرزها مسلسلات القاهرة والناس، حضرة المتهم أبي، عمر بن عبدالعزيز

أئمة الهدى، عظماء في التاريخ، زيزنيا، شيخ العرب همام، جبل الحلال، يتربى في عزو، الرحايا».

تولى منصب نقيب المهن التمثيلية عام 2011.

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