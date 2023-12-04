الإثنين 04 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

الدوري المصري، سموحة يستضيف فاركو في افتتاح الجولة الثامنة

سموحة، فيتو
سموحة، فيتو

 الدوري المصري، يستضيف سموحة نظيره فاركو في السابعة مساء اليوم الاثنين باستاد الاسكندرية في افتتاح مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكانت لجنة الحكام باتحاد الكرة أسندت إدارة مباراة سموحة وفاركو إلى الحكم وليد عبد الرازق، ويعاونه كل من مصطفى حسن وأحمد مجدي سليمان وأحمد ناصر ومصطفى عثمان حكم فيديو، وهاني عبد الفتاح مساعد حكم فيديو.

منافسات الجولة السابعة

وتعادل فاركو مع نظيره المقاولون العرب بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة السابعة من الدورى المصرى، حيث افتتح التسجيل لفاركو أحمد شريف في الدقيقة 33 قبل أن يتعادل عماد ميهوب للمقاولون في الدقيقة 65.

Advertisements

 

كما تعادل سموحة مع الأهلي سلبيا في المباراة التي جمعتهما باستاد المقاولون الثلاثاء الماضي في الجولة ذاتها.

 

ويحتل فاركو المركز الرابع عشر برصيد 5 نقاط، جمعها من 7 مباريات، حيث فاز فى مباراة وتعادل فى لقاءين وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه ستة أهداف واستقبلت شباكهم 10 أهداف بينما يحتل سموحة المركز الثالث عشر برصيد 9 نقاط.

 

 

مواعيد الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري 

الاثنين 4 ديسمبر

سموحة ضد فاركو..  7:00 مساء باستاد الاسكندرية

الثلاثاء 5 ديسمبر

بلدية المحلة ضد طلائع الجيش.. 4:00 مساء باستاد المحلة

 

الاسماعيلي ضد البنك الأهلي.. 7:00 مساء باستاد الاسماعيلية

سيراميكا ضد إنبي  …        7:00 مساء باستاد المقاولون

 

الأربعاء 6 ديسمبر

المقاولون ضد الداخلية  .. 7:00 مساء باستاد المقاولون

 

الخميس 7 ديسمبر

الزمالك ضد الاتحاد السكندري.. 7:00 مساء باستاد السلام

 

الجونة ضد بيراميدز  .. مؤجلة

زد ضد الأهلي..    مؤجلة

المصري ضد فيوتشر.. مؤجلة

وكان بيراميدز تصدر قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 16 نقطة، يليه الأهلي ثانيا برصيد 14 نقطة، علما بأن الأحمر يتبقي له مباراة مؤجلة مع بلدية المحلة بعد الجولة السابعة.

نتائج الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز


بيراميدز 2-1 الإسماعيلي

الأهلي 0-0 سموحة

فيوتشر 0-2 الزمالك

الاتحاد 0-0 زد

طلائع الجيش 1-1 الجونة

فاركو 1-1 المقاولون

الداخلية 0-0 بلدية المحلة

إنبي 1-2 المصري

البنك الأهلي 0-1 سيراميكا كليوباترا

 

ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل الجولة الثامنة


1- بيراميدز 16 نقطة
2- الأهلي 14 نقطة
3- زد اف سي 13 نقطة
4- مودرن فيوتشر 12 نقطة
5- الاتحاد السكندري 12 نقطة
6- المصري  12 نقطة
7- الزمالك 11 نقطة
8- طلائع الجيش 11 نقطة
9- سيراميكا كليوباترا 10 نقاط
10- الجونة 10 نقاط
11- إنبي 10 نقاط
12- بلدية المحلة 9 نقاط
13- سموحة 9 نقاط
14- فاركو 5 نقاط
15- الداخلية 5 نقاط
16- الإسماعيلي 4 نقاط
17- البنك الأهلي 3 نقاط
18- المقاولون العرب 3 نقاط
 

وليد عبد الرازق حكمًا لمباراة سموحة ضد فاركو بالدوري الممتاز

ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد الجولة السابعة

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدوري المصري سموحة فاركو مباراة سموحة وفاركو الدورى المصرى الممتاز مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري لجنة الحكام باتحاد الكرة

مواد متعلقة

وليد عبد الرازق حكمًا لمباراة سموحة ضد فاركو بالدوري الممتاز

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد الجولة السابعة

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم

مران خفيف للاعبي الأهلي المشاركين في مباراة سموحة

الأكثر قراءة

غلق طريقي إسكندرية الصحراوي والعلمين بسبب الشبورة المائية

الدوري المصري، سموحة يستضيف فاركو في افتتاح الجولة الثامنة

نجم الأهلي السابق: كولر قد يستبعد هذا اللاعب من كأس العالم للأندية

معالم الإسكندرية الغامضة ولقاء مع سيد رجب، تفاصيل حلقتي الخميس والجمعة من "سولد أوت"

رئيس تشيلي: تصرفات إسرائيل في غزة "وحشية"

ريهام عبد الغفور ناعية والدها: «هتوحشني أوي يا حبيبي»

نشرة الأخبار، افتتاح المعرض الدولي للصناعات الدفاعية، مقتل 4 جنود إسرائيليين شمال غزة، ريهام عبدالغفور تنعي والدها

أول تعليق من حماس على تهديد الشاباك بقتل قادتها في لبنان وتركيا وقطر

Advertisements

منوعات

المزيد

11 قتيلا إثر ثوران بركان في إندونيسيا (فيديو)

تركي يخلع أسنانه على يد عامل نظافة

عمرها 1000 عام، لها 3 أصابع وبدون أسنان، كائنات المكسيك الغريبة تثير الجدل

132 قتيلا ومصابا جراء انزلاقات تربة في شمال تنزانيا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 3-12-2023 في ختام التعاملات

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأحد 3-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 3-12-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأحد 3-12-2023

المزيد

انفوجراف

آخر أفلامه منذ 46 عاما وقدم 150 مسلسلا.. مشوار الفنان الراحل أشرف عبد الغفور (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 4 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 4 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 4 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية