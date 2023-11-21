حركة حماس العراق تستهدف قاعدة عين الأسد الأمريكية

أعلنت حركة تطلق على نفسها اسم المقاومة الإسلامية في العراق إنها استهدفت قاعدة "عين الأسد" التي تنتشر فيها قوات أمريكية غربي العراق.

وأكدت الحركة، والتي تسمى بـ"حماس العراق" أنه تم استهداف القاعدة بطائرة مسيرة وأصابت هدفها بشكل مباشر.

وكان البنتاجون أعلن تعرض القوات الأمريكية المتمركزة في العراق وسوريا لـ55 هجومًا خلال الشهر الماضي، ما أدى إلى إصابة عشرات الجنود الأمريكيين بجروح طفيفة.

وتحمِّل واشنطن مسؤولية تصاعد العنف لقوات تدعمها طهران وقد شنَّت الولايات المتحدة ضربات على مواقع في سوريا تقول إنها مرتبطة بإيران في ثلاث مناسبات منفصلة لكن الهجمات بوساطة طائرات مسيّرة لم تتوقف.

Advertisements

55 هجومًا على القوات الأمريكية

وقالت سابرينا سينج نائبة المتحدث باسم البنتاجون للصحفيين "منذ 17 أكتوبر وحتى اليوم رصدنا 55 هجومًا على القوات الأمريكية. لقد وقع 27 هجومًا على قوات أمريكية في العراق و28 هجومًا في سوريا"، مشيرة إلى إصابة 59 أمريكيًّا.

وترتبط زيادة الهجمات على القوات الأمريكية بالحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس التي بدأت في أعقاب تنفيذ الحركة الفلسطينية هجومًا مباغتًا عبر الحدود انطلاقًا من غزة في السابع من أكتوبر، أوقع بحسب السلطات الإسرائيلية نحو 1200 قتيل.

دعم عسكري لإسرائيل

بعد الهجوم، سارعت الولايات المتحدة إلى تقديم دعم عسكري لإسرائيل التي تشن مذاك الحين هجومًا جويًّا وبريًّا وبحريًّا لا هوادة فيه على غزة التي تسيطر عليها حماس.

وتثير هذه الحصيلة غضبًا عارمًا في الشرق الأوسط وقد أعطت زخمًا لشن هجمات على القوات الأمريكية من جانب قوات معارضة لوجودها في المنطقة.

ويتمركز نحو 2500 جندي أمريكي في العراق ونحو 900 جندي في سوريا في إطار الجهود المبذولة لمنع عودة تنظيم داعش.

قاعدة حرير

تعرضت القوات الأمريكية الموجودة في قاعدة حرير بمدينة أربيل شمال العراق، صباح الأحد، إلى هجوم بطائرة مسيرة مفخخة.

وقالت مصادر أمنية عراقية إن "القوات الأمريكية الموجودة داخل قاعدة حرير تعرضت لهجوم جديد بواسطة طائرة مسيرة مفخخة، انفجرت داخل القاعدة، بعد التصدي لها من قبل منظومة الدفاع الجوي الأمريكية داخل القاعدة".

وبيَّنت المصادر أنه "حتى الآن لم يعرف حجم الخسائر البشرية والمادية، التي حصلت جراء الهجوم، فهناك تشديد أمني أمريكي يجري كالمعتاد بعد كل هجوم، يمنع أي قوة عراقية من الاقتراب من الجناح العسكري الخاص بالقوات الأمريكية داخل القاعدة".