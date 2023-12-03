الأحد 03 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

تفجير قداس كاثوليكي في الفلبين وداعش يعلن مسئوليته، تفاصيل عودة التنظيم الإرهابي للظهور (صور)

تفجير الفلبين، فيتو
تفجير الفلبين، فيتو

تفجير الفلبين، أعلن تنظيم داعش الإرهابي، اليوم الأحد، مسؤوليته عن تفجير خلال قداس كاثوليكي جنوبي الفلبين، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 4 أشخاص وإصابة حوالي 50، وفق السلطات.

وفي بيان نشر عبر قنواته على منصة "تلجرام"، تبنى التنظيم الهجوم في مدينة ماراوي، الذي تم باستخدام عبوة ناسفة.

وفي وقت سابق من الأحد، وقبل إعلان التنظيم مسؤوليته عن الهجوم، ندد الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن بـ"الأفعال الطائشة والشنيعة التي ارتكبها إرهابيون أجانب".

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تفجير قداس كاثوليكي في الفلبين

وعززت الشرطة والجيش إجراءاتهما الأمنية في جنوب البلاد ومحيط العاصمة مانيلا. وقال وزير الدفاع الفلبيني جلبرتو تيودورو، إن عمليات إنفاذ القانون "ستستمر بلا هوادة لتقديم مرتكبي هذا النشاط الإرهابي إلى العدالة".

وأضاف تيودورو أن هناك "مؤشرات قوية على وجود عنصر أجنبي" في التفجير، رافضا تقديم تفاصيل إضافية.

وقال وزير الدفاع إن الانفجار الذي وقع في ماراوي، عاصمة إقليم لاناو ديل سور، جاء في أعقاب عمليات عسكرية استهدفت جماعات محلية مؤيدة لتنظيم "داعش" جنوبي الفلبين، منها عملية نفذت، الأحد، في لاناو ديل سور، وقتل خلالها زعيم جماعة ماوتي المرتبطة بالتنظيم.

وقال قائد القوات المسلحة روميو براونر في مؤتمر الصحفي: "من المحتمل أن ما حدث هذا الصباح كان هجوما انتقاميا".

واستولت جماعة ماوتي على ماراوي في مايو 2017، سعيا لتحويلها إلى "ولاية" تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في جنوب شرق آسيا.

وقتل أكثر من ألف شخص، بينهم مدنيون، في المعركة التي استمرت 5 أشهر بين المسلحين المتشددين والقوات الفلبينية.

 

الجماعات المسلحة في جنوب الفلبين

الجدير بالذكر أن الجيش الفلبيني، أعلن أمس السبت، أن غارة جوية أسفرت عن مقتل 11 متشددًا مسلحًا، مما أدى إلى القضاء على واحدة من عدة جماعات مسلحة صغيرة تنشط في جنوب البلاد.

وقال متحدث عسكري إقليمي إنه بناء على بلاغ مدني، هاجمت طائرتان عسكريتان قرية جبلية في جزيرة مينداناو، حيث كان مقاتلون من تنظيم «داعش - الفلبين» يجتمعون، الجمعة، كما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال اللفتنانت كولونيل دينيس ألموراتو إنه بعد ساعات، انتشلت القوات البرية جثث 11 مسلحًا فلبينيًا، من بينهم الزعيم المفترض. وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «كانوا يخططون لشن هجمات في مقاطعة ماغوينداناو ديل سور. وكان من الجيد أننا تمكنا من إحباط خطتهم».

وبحسب ألموراتو، فإن تنظيم «داعش - الفلبين» واحد من عدد من الجماعات المتشددة التي إما تستوحي من تنظيم (داعش) وإما مرتبطة به، وتقاتل في مينداناو موطن أقلية مسلمة كبيرة في الدولة الآسيوية ذات الغالبية الكاثوليكية.

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قتلى وجرحى بانفجار خلال قداس كاثوليكي في جنوب الفلبين (صور)

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