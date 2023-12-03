وفاة أشرف عبد الغفور، تعرف على أبرز الأعمال الدينية للفنان الراحل

أشرف عبد الغفور، أصيب الوسط الفني منذ قليل بصدمة إثر انتشار خبر وفاة الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، والذي غيبه الموت في حادث أليم.

ويعد الفنان أشرف عبد الغفور من قامات الدراما التليفزيونية وأحد أعمدة الدراما الدينية حيث أنه ذا باع طويل في عالم المسلسلات الدينية بشكل خاص نظرًا لتمكنه من اللغة العربية بالإضافة إلى قدراته التمثيلية المتميزة، ومن أبرز أعمال الراحل في عالم الدراما الدينية:

الإمام النسائي

مسلسل عرض عام 2004 وهو مسلسل يروي سيرة وحياة الإمام النسائي، أحد رواة الحديث، وجامع السنة النبوية المطهرة، وهو من نفس مدرسة الإمامين البخاري والترمذي، وإن كان يصغرهم سنًا، إخراج مصطفى الشال وتأليف عايد الرباط، وبطولة حسن يوسف، منى عبدالغني، أشرف عبدالغفور.

صدق الله العظيم - الجزء الأول

مسلسل عرض عام 1998 وهي دراما دينية، تتناول قصة إسماعيل بائع الاقمشة الذي يتعرض للعديد من المواقف، ينتهي كل موقف مع نهاية كل حلقة بذكر اية قرآنية كريمة، من إخراج أحمد توفيق، وبطولة عبدالرحمن آل رشي، محمود الجندي، أشرف عبدالغفور، عفاف رشاد.

محمد رسول الله إلى العالم

مسلسل عرض عام 1993 وهو مسلسل ديني يروي قصة النبي محمد وغزواته العديدة (بدر، أحد، حنين، تبوك..) ودعوة النبي لكافة الناس والملوك للدين الإسلامي ومن ضمنهم قيصر الروم هرقل والملوك كسرة وغسان، المسلسل من إخراج أحمد طنطاوي ومن تأليف طه شلبي، وبطولة صفاء أبو السعود، يوسف شعبان، صلاح ذو الفقار، أشرف عبدالغفور.

القضاء في الإسلام

مسلسل من إنتاج عام 1989، ويتناول المسلسل قصص العديد من التابعين والأولياء وكيفية تناول اﻹسلام لأهم القضايا المصيرية والمواقف المشرفة التي وقفها القضاة في مختلف العصور اﻹسلامية في حلقات منفصلة، المسلسل من إخراج فايق إسماعيل، وتأليف محمد أبو الخير، وبطولة يحيى شاهين، أشرف عبدالغفور، عبدالله غيث، والمسلسل له أجزاء عدة.

نور الإيمان

مسلسل عرض عام 1988 وهو مسلسل ديني يتناول حياة مجموعة من الشخصيات الإسلامية مثل حمزة بن عبد المطلب، وأسماء بنت أبي بكر والطفيل بن عمرو الدوسي، والخنساء وغيرهم، وهو من إخراج مجدي أبو عميرة، وتأليف سعد القاضي، وبطولة سميحة أيوب، زهرة العلا، أشرف عبدالغفور.

رسول الإنسانية

مسلسل إنتاج عام 1985، يتناول العمل سيرة رسول الإنسانية وخاتم الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام منذ ولادته وحتى وفاته، مرورًا بظهور علامات النبوة عليه في سن الأربعين، ودعوته إلى الإسلام، ونشر تعاليم الله تعالى، المسلسل من إخراج أحمد توفيق وتأليف محمود شعبان، وبطولة عبدالله غيث، ليلى طاهر، أشرف عبدالغفور.

أئمة الهدى

مسلسل مكون من حلقات منفصلة تتناول سيرة حياة أئمة الإسلام (أبو داوود) و(العز) و(ابن تيمية) و(النسائي) و(البخاري) و(مسلم) ويوضح مآخذهم، وأدلتهم، ويبرز جهادهم ضد الظلم، ومحاربتهم لأهل البدع، وجهودهم العظيمة في شرح السنن، وتسنين المذاهب الفقهية المختلف، وهو من إخراج حمدي النبوي، وتأليف أيمن سلامة، وبطولة أشرف عبدالغفور، طارق الدسوقي، سمير حسني.

محمد رسول الله

مسلسل عرض أول جزء عام 1980 وهو يستعرض حياة الأنبياء إبراهيم ولوط وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف عليهم السلام بدءًا من مولد النبي إبراهيم عليه السلام بأرض بابل، وانتهاء بوفاة يعقوب عليه السلام بأرض مصر مع استعراض البشارات التي وردت علي لسان هؤلاء الأنبياء بخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، وهو من إخراج أحمد طنطاوي وتأليف عبدالحميد جودة السحار وسيناريو وحوار عبدالفتاح مصطفى، وبطولة نخبة من أهم نجوم الفن، وللمسلسل أجزاء أخرى.

الإمام مالك

مسلسل تدور أحداثه حول الإمام (مالك)، حول مولده ونشأته، وكيف وصل إلى هذه المكانة عند المسلمين، حيث إنه من الأئمة الأربعة، الذين يؤخذ بآرائهم واجتهاداتهم في الدين الإسلامي، وهو من إخراج منير التوني وتأليف عبدالرحمن الشرقاوي وسيناريو وحوار أحمد علام، وبطولة أشرف عبدالغفور، عايدة عبدالعزيز، مديحة حمدي.

رحيل أشرف عبد الغفور

و رحل عن عالمنا مند قليل الفنان القدير أشرف عبد الغفور بعد مشوار فني ثري بالأعمال المتميزة والناجحة.

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ولقى الفنان أشرف عبد الغفور مصرعه فى حادث سير على طريق “مصر - إسكندرية” الصحراوى، في دائرة قسم 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وكانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بطريق “مصر - إسكندرية” الصحراوي بنطاق الشيخ زايد وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين وفاة الفنان أشرف عبدالغفور وإصابة زوجته وتم نقلهما للمستشفى وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

أشرف عبد الغفور والدراما التاريخية والدينية

شارك الفنان الراحل سينمائيًا بعدد من الأفلام، منها: (الشيطان، رجال في المصيدة، صوت الحب، الشوارع الخلفية)، لكن معظهم أعماله كانت في التليفزيون، ولقد برع في تقديم المسلسلات التاريخية والدينية، منها: (اﻹمام مالك، القضاء في اﻹسلام، وداعًا قرطبة، عمر بن عبد العزيز، هارون الرشيد، الليث بن سعد).