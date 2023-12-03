الأحد 03 ديسمبر 2023
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حوادث

تفاصيل جديدة فى وفاة الفنان أشرف عبد الغفور على طريق إسكندرية الصحراوي

وفاة الفنان اشرف
وفاة الفنان اشرف عبد الغفور،فيتو

بدأت النيابة العامة التحقيقات فى واقعة وفاة الفنان أشرف عبد الغفور فى  حادث على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول ملابسات وظروف الواقعة والاستعلام عن حالة المصابة وانتداب الطب الشرعى لبيان أسباب الوفاة وإعداد تقرير الصفة التشريحية.

 

وفاة الفنان أشرف عبد الغفور 

 

فيما يقوم رجال المباحث بمعاينة مسرح الحادث وسماع أقوال الشهود وجمع المعلومات حول ملابسات وظروف الواقعة.

 

مصرع الفنان أشرف عبد الغفور 

 

وتوفى الفنان أشرف عبد الغفور وأصيبت زوجته فى حادث سير على طريق إسكندرية الصحراوى وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

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وفاة الفنان أشرف عبد الغفور فى حادث على طريق إسكندرية الصحراوي

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كانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم  بطريق “مصر  - إسكندرية” الصحراوي بنطاق الشيخ زايد وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين إصابة الفنان أشرف عبدالغفور وإصابة زوجته وتم نقلهما للمستشفى وأثناء وصول الفنان إلى المستشفى لفظ أنفاسه الأخيرة وتوفى أثناء محاولة إسعافه وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.


وكشف الفحص المبدئى أن سيارة المجنى عليه اصطدمت بسيارة ميكروباص أخرى طريق مصر إسكندرية الصحراوي مما أسفر عن وقوع الحادث.


 

 

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