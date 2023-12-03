غادة عبد الرازق تنعي أشرف عبد الغفور وتوجه رسالة مؤثرة لنجلته

نعت الفنانة غادة عبد الرازق الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، نقيب المهن التمثيلية الأسبق، الذي غيبه الموت قبل قليل عن عُمر ناهز الـ 81 عاما.

وكتبت غادة عبد الرازق عبر حسابها بموقع إنستجرام: "لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون مش قادرة أصدق طبعًا ماحدش فينا يغلى على الخالق كلنا رعاية الله ومنة وإليه راجعون بس كنا لسه بنبعت لريهام مبروك على التكريم في الانستجرام وماكنش فيه حاجة بعدها بكام ساعة ده حصل أستغفر الله العظيم الواحد اتصدم ربنا يرحمك يا استاذ ياراجل يا محترم یا جمیل یا كل الصفات الحلوة كانت فيك ويصبرك يا بنتو بجد ویقویکی یا رب العالمين بولادك وإخوانك وأهلك وجوزك اللهم آمین یارب العالمین..ومش عارفة الصراحة أقول إيه تاني..الجنة ونعيمها بإذن الله".

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وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

ورحل قبل قليل الفنان أشرف عبد الغفور إثر حادث سير مروع، وقع على طريق “مصر - الإسكندرية” الصحراوي في نطاق مدينة 6 أكتوبر، وكان بصحبته زوجته، وتم نقل جثمان الفنان الراحل لمشرحة إحدى المستشفيات بمدينة الشيخ زايد، فيما تم نقل زوجته للعناية المركزة لخطورة حالتها الصحية.

الجدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية تلقت خلال الساعات القليلة الماضية بلاغًا يفيد إصابة شخصين إثر تصادم أمام ماونتن فيو طريق مصر اسكندرية الصحراوي، وبالانتقال إلى موقع الحادث تبين إصابة الفنان أشرف عبد الغفور وزوجته فى حادث التصادم.