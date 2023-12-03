الأحد 03 ديسمبر 2023
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حوادث

انتداب مهندس فنى بمرور الجيزة لفحص موقع حادث تصادم سيارة الفنان أشرف عبد الغفور

الفنان اشرف عبد الغفور،
الفنان اشرف عبد الغفور، فيتو

كلفت النيابة العامة بالجيزة مهندسا فنيا بمرور الجيزة لفحص أسباب وملابسات حادث تصادم سيارة الفنان أشرف عبد الغفور والتى أدت إلى مصرعه وإصابة زوجته بإصابات بالغة.

 

وانتقل فريق من النيابة العامة لمناظرة جثمان الفنان أشرف عبد الغفور وتكليف مفتش الصحة بالكشف الظاهري عليه وإعداد تقرير بأسباب الوفاة تمهيدا للتصريح بالدفن.

 

وطلبت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث والاستماع إلى شهود عيان الحادث.

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وكان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أـكد في تصريحات صحفية، وفاة الفنان أشرف عبد الغفور بعد نقله إلى أحد مستشفيات أكتوبر لتلقي العلاج، فور وقوع الحادث.

وكانت زوجة الفنان أشرف عبدالغفور برفقته أثناء الحادث، وتم نقلهما لمستشفى زايد التخصصي، فيما انتقل هو إلى الرفيق الأعلى.

جدير بالذكر أن الأجهزة المختصة تلقت خلال الساعات القليلة الماضية بلاغا يفيد بإصابة شخصين إثر تصادم بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، وبالانتقال إلى موقع الحادث تبين إصابة الفنان أشرف عبد الغفور وزوجته فى حادث التصادم

 

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