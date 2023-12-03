نقابة المهن التمثيلية تنعى الفنان الراحل أشرف عبد الغفور

نعت نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنان القدير أشرف عبدالغفور، نقيب المهن التمثيلية الأسبق؛ والذي توفي اليوم الأحد.

وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي ومجلس الادارة بخالص التعازي لأسرة الراحل؛ داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته؛ وأن يلهم أهله الصبر والسلوان؛ وإنا لله وانا اليه راجعون.

وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

رحل قبل قليل الفنان أشرف عبد الغفور إثر حادث سير مروع، وقع على طريق “مصر - الإسكندرية” الصحراوي في نطاق مدينة 6 أكتوبر، وكان بصحبته زوجته.

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وأكد الدكتور أشرف زكي أنه تم نقل جثمان الفنان الراحل لمشرحة إحدى المستشفيات بمدينة الشيخ زايد، فيما تم نقل زوجتة للعناية المركزة لخطورة حالتها الصحية.

جدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية تلقت خلال الساعات القليلة الماضية بلاغًا يفيد إصابة شخصين إثر تصادم أمام ماونتن فيو طريق مصر اسكندرية الصحراوي، وبالانتقال الى موقع الحادث تبين إصابة الفنان أشرف عبد الغفور وزوجته فى حادث التصادم