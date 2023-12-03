أوكرانيا تسقط 10 مسيرات روسية

قالت القوات الجوية الأوكرانية اليوم الأحد، إن روسيا أطلقت 12 طائرة مسيّرة وصاروخًا من طراز كروز على أوكرانيا خلال الليل، وإن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية دمّرت عشر طائرات قبل أن تصل إلى أهدافها.

وأضافت القوات الجوية أن صاروخ كروز لم يتم تدميره لكنه لم يصل إلى هدفه. دون الخوض في التفاصيل. ولم تذكر ما حدث للطائرتين المسيّرتين اللتين لم يتم تدميرهما.

وقال المتحدث باسم القوات الجوية يوري إهنات للتلفزيون الحكومي: "10 من أصل 12 نتيجة مثالية. هذه نتائج جيدة نراها كل يوم".

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ولم تتمكن رويترز من التحقق من تقرير القوات الجوية من مصادر مستقلة. ولم يصدر أي تعليق بعد من روسيا.

وقالت القوات الجوية إن الطائرات المسيّرة وهي من طراز شاهد الإيرانية الصنع كانت متجهة نحو شمال غرب أوكرانيا، وسقط معظمها في منطقة ميكولايف بجنوب أوكرانيا.

وأكد مسؤولون محليون الهجوم، لكنهم قالوا إنه لا معلومات لديهم عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.