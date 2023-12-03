أبو نسب، محمد إمام وياسمين صبري في رهان جديد بشباك التذاكر

أبو نسب، أجمع نقاد سينمائيون، علي أن ديو محمد إمام وياسمين صبري ثنائي له مذاق خاص في شاشة السينما، منذ بدايتهما مع بعضهما البعض في عام 2016 من خلال ظهور الثنائي في أول عمل جمعهما وهو فيلم جحيم في الهند الذي حقق نجاحا كبيرا وقتها، ليعود الثنائي من جديد في عام 2018، لفيلم بطولة مشتركة تحت عنوان "ليلة هنا وسرور" ، حتي وصل الأمر إلي أن أكد النقاد ان ديو محمد إمام وياسمين صبري يشبه كثيرا ثنائي يسرا وعادل إمام الذين يعتبرمن أهم الثنائيات بالسينما المصرية.

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ويبدو أن فيلم أبو نسب تحد جديد للفنان محمد إمام والفنانة ياسمين صبري والذي من المفترض أن يعرض في دور العرض السينمائي قريبا، ومن المتوقع أن يحقق نجاحا للثنائي استكمالا لمسيرة نجاحهما مع بعضهما البعض في السينما

وكشف الناقد السينمائي طارق الشناوي عن رأيه في ديو محمد إمام وياسمين صبري في السينما، علي خلفية إستعدادهما للفيلم الثالث بينهما أبو نسب والمفترض طرحه قريبا بدور العرض السينمائي.

وقال طارق الشناوي في تصريحات خاصة لفيتو:" لا نستطيع ان نقول إن هذا ديو أو ثنائية لأن هذا فيه قدر من المبالغة ولكنه تعاون بين محمد إمام وياسمين صبري كما حدث من قبل في فيلم ليلة هنا وسرور وفيلم جحيم في الهند ، وخاصة فيلم ليلة هنا وسرور كان فيه قدر من الامتزاج.. لكن مازالت فكرة الثنائية تحتاج إلي مرحلة أعمق وتجارب أكثر.. ياسمين لها مواصفات فتاة الأحلام وهذا شئ نادر أنه يكون موجودا ولكنها فعلا تتمتع بجذابية وجمال.. وعلي المستوي الفني تحتاج إلى العمل كثيرا، لكنها تتميز بالحضور الطاغي أمام الكاميرا في صورة ذهنية نجحت في ترسيخها لدي الجمهور وهذا يحسب لها".

بينما كشفت الناقدة السينمائية دعاء حلمي رأيها في ديو محمد إمام وياسمين صبري، بعد تعاونهما من جديد في فيلم أبو نسب، قائلة في تصريحات خاصة لفيتو:" محمد أمام وياسمين صبري ديو هائل في السينما وأنا أحبهما مع بعضهما البعض للغاية في الشاشة.. ويذكرناني بديو يسرا وعادل إمام، لأن محمد إمام يسير علي نهج مدرسة والده الزعيم عادل إمام ، لذلك أحب حالة الكيمياء الكبيرة بينهما وأحب أن اراهما أكثر وأكثر".

و أضافت:" متشوقة للغاية لفيلم أبو نسب لأن ياسمين صبري في كل دور تلعبه خاصة في السينما تكون لطيفة للغاية، لذلك أنا أري الكيمياء بينهما رائعة.. وياريت يكون لها مثل سلسة عادل إمام ويسرا ويستمرا مع بعضهما البعض.. أحب طريقة محمد إمام في الكوميديا وبحب تمثيل ياسمين صبري خاصة أنها في المناطق الكوميدية جيدة ".