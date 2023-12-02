السبت 02 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

محمد إمام يعلن طرح أول إعلان لفيلمه الجديد " أبو نسب" غدا

فيلم أبو نسب، فيتو
فيلم أبو نسب، فيتو

شوق الفنان محمد إمام الجمهور لفيلمه الجديد “أبو نسب” الذي يطرح في دور العرض السينمائي قريبا.

 

وكتب محمد إمام عبر حسابه: انتظروا الإعلان الأول لفيلم ابو_نسب.. غدًا الاحد الساعة ٣ عصرًا".

 

وكانت الشركة المنتجة كشفت عن البوستر الرسمي للفيلم الكوميدي “أبو نسب” المقرر طرحه بالسينمات في 21 ديسمبر المقبل، وهو الموعد النهائي الذي حددته الشركة المنتجة لعرض الفيلم بعد سلسلة من التأجيلات.

 


قصة فيلم أبو نسب

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ويضم الفيلم مجموعة من النجوم والنجمات من أبرزهم؛ الفنانة هالة فاخر، وماجد الكدواني يتولى شخصية والد الفنانة ياسمين صبري ضمن أحداث العمل، وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي حول المشكلات التي تحدث بين النسايب وبعضهما ومشكلات تواجه الشباب.

 

أبطال فيلم أبو نسب 

وفيلم أبو نسب من بطولة من بطولة ياسمين صبري، ومحمد إمام، وماجد الكدواني، وهالة فاخر، ومحمد لطفي ووفاء عامر، وآخرين والعمل من تأليف أيمن وتار والإخراج لـ رامي إمام. 

 

ويشهد هذا الفيلم تأكيد على ثنائية محمد عادل إمام وياسمين صبري، حيث أن هذا الفيلم هو التعاون السينمائي الثالث بينهما، حيث تعاونا من قبل للمرة الأولى في فيلم “جحيم في الهند” عام 2016، ثم تقابلا للمرة الثانية في فيلم “ليلة هنا وسرور” عام 2018، ويعودان للعمل معًا بعد غياب 5 سنوات في فيلم “أبو نسب”.

 

موعد العرض

يبدأ عرض الفيلم في مصر يوم 21 ديسمبر المقبل، على أن يعرض في سينمات الخليج وعدد من الدول العربية بعدها بأيام قليلة.

 

منافسة قوية

ويشهد موسم رأس السنة الميلادية منافسة قوية بين عدد من الأفلام، منها “أبو نسب”، “أنف وثلاث عيون”، “الإسكندراني” و"شماريخ"، مع إمكانية عرض أفلام أخرى على مدار الموسم الممتد حتى نهاية إجازة منتصف العام الدراسي.

 

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