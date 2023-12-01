ياسمين صبري بزي شرقي خلال ندوتها بمهرجان البحر الأحمر السينمائي (صور)

لليوم الثاني على التوالي تألقت الفنانة ياسمين صبري على ريد كاربت مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وظهرت اليوم الجمعة خلال ندوتها الحوارية بثاني أيام المهرجان فى جدة ‏بإطلالة شرقية ناعمة، معتمدة على لوك ميك أب جذاب وبعض من الأقراط الثمينة.

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ياسمين صبري فى مهرجان البحر الأحمر السينمائي

وتحدثت الفنانة ياسمين صبري خلال الندوة عن السر وراء نجاحها خلال الفترة الأخيرة قائلة: أن أقوى سلاح أملكه هو الاستغناء والعيش بسلام.. لأن الحياة مش مستاهلة نعيش نفسنا في ضغط.

وخطفت الفنانة ياسمين صبري الأنظار في حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي بمدينة جدة، أمس الخميس 30 نوفمبر، بإطلالة أنيقة باللون الأسود.

وحرص على الحضور كوكبة من نجوم الفن من أبرزهم النجمة التركية مريم أوزرلي والنجم العالمي ويل سميث، والفنان محمد ثروت، والفنانة أمينة خليل.

كما حضر أيضا الفنان قصي خولى وماجي بوغصن ومحمد الشهري وخيرية أبو لبن والمخرج يسري نصر الله وهاندا ارتشيل والنجم الهندي ‎رانفير سينغ.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي

وكشف مهرجان البحر الأحمر في دورته الـ3 عن قائمة عروضه الخاصة في قسم الروائع العربية ومن أبرزها سيكون عرض فيلمي “شماريخ ” للمخرج عمرو سلامة و"أنف وثلاث عيون" للمخرج أمير رمسيس لأول مرة عالميا قبيل طرحهم بالسينمات.

كذلك يُعرض بقسم الروائع العربية أفلام كثيرة بجانب شماريخ وأنف وثلاث عيون.. إذ سيعرض بنات ألفة للمخرجة كوثر بن هنية، وهجان للمخرج المصري ابو بكر شوقي، وخالد الشيخ: بين أشواك الفن والسياسة في (عرض عالمي أول) للمخرج: جمال كتبي، وفيلم أحلام العصر في (عرض عالمي أول) للمخرج فارس قدس وثلاثة في (عرض عالمي أول) للمخرجة نايلة الخاجة وحوجن في (عرض عالمي أول) للمخرج ياسر الياسري ووحشتيني للمخرج تامر رغلي وناقة للمخرج مشعل الجاسر وفيلم أمس بعد بكرة في (عرض عالمي أول) للمخرج عبد الغني الصائغ، وفيلم أنا الاتحاد في (عرض عالمي أول).