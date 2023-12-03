قبل "أبو نسب".. أعمال جمعت عائلة عادل إمام

ينتظر محمد عادل إمام عرض أحدث أفلامه “أبو نسب” الذي يحفظ له تواجده السينمائي للعام الثاني على التوالي، بعدما قدم العام الماضي فيلم “عمهم”.

المميز في فيلم “أبو نسب” بالنسبة لمحمد عادل إمام أنه أول فيلم من بطولته يكون من إخراج شقيقه المخرج رامي إمام، وعلى الرغم من تعاونهما معًا في عدد من الأعمال سابقًا إلا أنها لم تكن من بطولته، وكانت جميعها من بطولة والدهما عادل إمام.

حسن ومرقص 2008

البداية كانت عام 2008 مع بداية ظهور محمد عادل إمام في عالم التمثيل، حيث شارك مع والده في فيلم “حسن ومرقص” وكان مخرج الفيلم شقيقه رامي إمام.

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وكان هذا الفيلم هو التعاون السينمائي الوحيد بينهما حتى وقتنا هذا.

فرقة ناجي عطالله

وبعدها بعدة أعوام وبالتحديد في 2012، عاد محمد عادل إمام للعمل مع العائلة مرة أخرى ولكن هذة المرة في مسلسل وليس فيلما.

شارك محمد عادل إمام وسط مجموعة من النجوم الشباب في ذلك الوقت مع والده عادل إمام بطولة مسلسل “فرقة ناجي عطالله” الذي أخرجه شقيقه رامي إمام.

صاحب السعادة

وفي عام 2014 اجتمعت العائلة في عمل درامي جديد وهو مسلسل “صاحب السعادة"، الذي شارك في بطولته عدد كبير من النجوم سواء الكبار أو الشباب.

وكان هذا التعاون هو الأخير الذي جمع محمد ورامي سواء في السينما أو الدراما.

أبو نسب

وبعد حوالي عشر سنوات يعود الشقيقان للتعاون معًا مرة أخرى في فيلم سينمائي جديد يحمل اسم “أبو نسب” ولكن بدون والدهم الزعيم عادل إمام.

حيث أن هذا العمل هو الأول الذي يتعاونان فيه بدون وجود والدهم، وهو كذلك العمل الأول الذي يتعاونان فيه ومحمد عادل إمام يكون البطل المطلق للعمل وليس مجرد واحد من أبطال العمل الشباب كالأعمال السابقة.