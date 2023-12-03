رئيس غينيا بيساو يعلن إحباط محاولة انقلاب "دامية"

غينيا ، أعلن رئيس غينيا بيساو أومارو سيسوكو إمبالو، اليوم الأحد، أن أعمال العنف الدامية التي وقعت في العاصمة هذا الأسبوع بين الجيش وعناصر من الحرس الوطني كانت "محاولة انقلاب".

وأفاد إمبالو الذي كان يحضر مؤتمر المناخ "كوب 28" في دبي بعد عودته إلى بيساو، بأنه لم يتمكن من العودة فورا "نظرا إلى محاولة الانقلاب. يتوجب عليّ إبلاغكم بأن هذا العمل سيحمل عواقب خطيرة".

إطلاق نار في عاصمة غينيا بيساو

والجمعة الماضي، سمع دوي إطلاق نار كثيف، في عاصمة غينيا بيساو قرب ثكنات يتحصن فيها عناصر من الحرس الوطني في جنوب المدينة، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس.

الإفراج عن وزير المالية

وكانت مصادر عسكرية ومخابراتية قد ذكرت أن أفراد الحرس الوطني ذهبوا مساء الخميس الماضي للإفراج عن وزير المالية سليمان سيدي ومسؤول حكومي كبير آخر كانت الشرطة تحتجزهم، ثم لجأوا إلى المنطقة الجنوبية من بيساو.

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وذكرت المصادر أن المسئولين تم احتجازهما بعد استجوابهما لعدة ساعات بشأن سحب 10 ملايين دولار من خزينة الدولة.

وقالت المصادر: إن الحرس الوطني قام بإخراج المسؤولين واقتادهما إلى جهة مجهولة.

وكان الرئيس عمر سيسوكو إمبالو عين مسئولين أمنيين جديدين في القصر الرئاسي في غينيا بيساو وألمح خلال حفل أدائهما اليمين إلى الانقلابات في دول أخرى في القارة الأفريقية.

وجاءت هذه التعيينات الأمنية لتعزيز فريق حماية الرئيس بعد فترة وجيزة على حدوث انقلابين في النيجر والغابون نفذهما مسؤولون أمنيون في الحكومة.

وأصدر الرئيس سيسوكو إمبالو قرارًا قضى بتعيين الجنرال توماس دجاسي رئيسًا للأمن الرئاسي والجنرال هورتا إنتا رئيسًا لمكتب الرئيس.

وهذان المنصبان موجودان منذ فترة طويلة في الهيكل التنظيمي للحكومة ولكن لم يتم شغلهما منذ عقود.

وأدّى جاسي وإنتا اليمين الدستورية خلال حفل أقيم في القصر الرئاسي، بحسب ما أفاد صحفي في وكالة فرانس برس.

أربعة انقلابات عسكرية في غينيا بيساو



وشهدت غينيا بيساو أربعة انقلابات عسكرية منذ استقلالها عام 1974، آخرها كان عام 2012. كما جرت محاولة للإطاحة بإمبالو في فبراير 2022.

وقال الرئيس للصحفيين "صحيح أنَّ الانقلابات التي ينفِّذها ضباط الأمن الرئاسي أصبحت رائجة"، مردفا أنّ "أيّ تحرّك مشبوه سيقابل بالردّ المناسب".

وقبل تعيينه الجديد كان جاسي رئيسًا للحرس الوطني، وهي وحدة النخبة في الجيش التي ساعد تدخلها على وقف محاولة الانقلاب عام 2022، أما إنتا فكان رئيسا لقسم الشرطة المركزي في بيساو.

وفي أغسطس الماضي، حذر إمبالو من أن انقلاب النيجر يمثّل تهديدًا وجوديا للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس)، معتبرا الرئيس النيجري المخلوع محمد بازوم القائد الشرعي الوحيد للبلاد.