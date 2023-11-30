اللقطات الأولى لعملية إطلاق النار على إسرائيليين في حي راموت بالقدس (فيديو)
أفادت وسائل إعلامية إسرائيلية عن مقتل شخصين اثنين وإصابة عدد آخر بجروح متوسطة وخطيرة في عملية إطلاق نار، بالقرب من حي راموت بالقدس.
وأظهر مقطع فيديو لحظة نزول المهاجم يحمل سلاحا من سيارة ليطلق النار على المارة بحي راموت في القدس.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن "مسلحين ببندقيتي M-16 وصلا إلى مفترق جفعات شاؤول على طريق الخروج من القدس الساعة 07:40، وبدأ بإطلاق النار على المدنيين في محطة للحافلات. وقام جنديان ومدني كانا في مكان قريب بتحييدهما".
وأغلقت الشرطة مكان الهجوم وبدأت بإجراء المسح لاستبعاد تورط أشخاص آخرين، فيما يتم إجراء تحقيق أولي في الحادث.
وقالت قناة i24 news، إن 8 أشخاص أصيبوا بالعملية، بينهم إثنين في حالة خطرة.
وبحسب الشرطة الإسرائيلية، "أطلق مسلحان النار على محطة للحافلات عند مدخل المدينة. وتم إطلاق النار على عليهما، مما أدى إلى مقتلهما على الفور".
وقال الرئيس التنفيذي لنجمة داود الحمراء إن "فتاة (24 عاما) قتلت في هجوم عند مدخل القدس، وأصيب خمسة أشخاص بجروح خطيرة، أحدهم متوسطة والآخر طفيفة".
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