أسباب انتفاخ البطن وطرق علاجه بالمنزل

في حين أن معظم الناس يعانون من انتفاخ البطن، فإن ابتلاع الهواء أو تناول أطعمة معينة مثل البروكلي قد يسبب حدوثه بشكل متكرر، وبعض الحالات الصحية مثل مرض الاضطرابات الهضمية قد تسبب الغازات المفرطة.

ويُعرف أيضًا باسم إطلاق الريح أو خروج الريح أو وجود غازات، وهو مصطلح طبي يطلق الغاز من الجهاز الهضمي عبر فتحة الشرج، ويحدث ذلك عندما تتجمع الغازات داخل الجهاز الهضمي وهي عملية طبيعية.

انتفاخ البطن، فيتو

ويتجمع الغاز في الجهاز الهضمي عندما يقوم الجسم بتكسير الطعام ويمكن أن يحدث أيضًا عند ابتلاع الهواء أثناء الأكل أو الشرب، ويتكون الغاز عادةً من الأكسجين والنيتروجين والهيدروجين وثاني أكسيد الكربون وأحيانًا الميثان.

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ويعاني الأشخاص من انتفاخ البطن بين 13 و21 مرة في اليوم، وفقًا لموقع "healthline" الطبي ويمكن أن تسبب بعض الحالات، مثل متلازمة القولون العصبي والمرض الاضطرابات الهضمية ألم المعدة، انتفاخ البطن المفرط، وقد تخرج أيضًا الريح بشكل متكرر أكثر إذا كنت تتناول أطعمة معينة.

في بعض الحالات، يمكن أن يسبب الغاز الألم والانتفاخ ويؤثر على الأنشطة اليومية، وقد يساعد تعديل النظام الغذائي وتناول الأدوية وممارسة الرياضة في تقليل الانزعاج الناتج عن الغازات.

اسباب انتفاخ البطن

يتجمع الغاز بطريقتين رئيسيتين، حيث يمكن أن يؤدي ابتلاع الهواء أثناء تناول الطعام أو الشراب إلى تجمع الأكسجين والنيتروجين في الجهاز الهضمي، ثانيًا عندما يقوم الجسم بتكسير الطعام، تتجمع غازات مثل الهيدروجين والميثان وثاني أكسيد الكربون في الجهاز الهضمي.

ابتلاع الهواء

من الطبيعي ابتلاع الهواء طوال اليوم، وعادةً أثناء الأكل والشرب ولكن يبتلع الشخص في الطبيعي كمية صغيرة من الهواء.

إذا ابتلع الشخص المزيد من الهواء بشكل متكرر، فقد يجد انه تعاني من انتفاخ البطن المفرط والذي يتسبب أيضًا في التجشؤ.

وتتضمن الأسباب التي تجعلك تبتلع هواءً أكثر من المعتاد ما يلي:

مضغ العلكة

التدخين

ارتداء أطقم أسنان فضفاضة

شرب المشروبات الغازية

الأكل أو الشرب بسرعة كبيرة

الخيارات الغذائية

الأطعمة التي يتناولها الشخص يمكن أن تؤدي إلى انتفاخ البطن المفرط، ومن المعروف أن الكربوهيدرات، على سبيل المثال، تسبب الغازات.

وتميل البروتينات والدهون إلى التسبب في غازات أقل من الكربوهيدرات ومع ذلك، يمكن لبعض البروتينات أن تسبب رائحة أقوى للغاز.

بعض الأطعمة التي تزيد الغازات تشمل:

الفول

الكرنب

البروكلي

كل الحبوب

اللبن

منتجات الألبان

بصل

الخرشوف

القمح

نخالة الشوفان

البازيلاء

البطاطا

حبوب الذرة

الزبيب

العدس

البرقوق

التفاح

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الفركتوز أو السوربيتول، مثل عصائر الفاكهة والحلويات الخالية من السكر.

النظام الغذائي، فيتو

الأطعمة المصنعة

ويمكن أن تستغرق هذه الأطعمة وقتًا طويلًا في الهضم، مما يؤدي إلى ظهور رائحة كريهة مرتبطة بانتفاخ البطن، كما أن هناك بعض الأطعمة التي لا يستطيع الجسم امتصاصها بشكل كامل وهذا يعني أنها تمر من الأمعاء إلى القولون دون أن يتم هضمها بالكامل أولًا.

ويحتوي القولون على كمية كبيرة من البكتيريا التي تقوم بعد ذلك بتفكيك الطعام، وإطلاق الغازات أثناء قيامها بذلك، وتراكم هذا الغاز يسبب انتفاخ البطن.

لن تسبب جميع الأطعمة الغازات لدى جميع الأشخاص، ويمكن أن يساعد تتبع الأطعمة التي تتناولها وأعراض انتفاخ البطن التي تعاني منها في تضييق نطاق الأطعمة التي تسبب الغازات في الجسم.

الظروف الأساسية

إذا كان نظامك الغذائي لا يحتوي على كمية كبيرة من الكربوهيدرات أو السكريات، ولا تبتلع هواءً زائدًا، فقد يكون انتفاخ البطن المفرط ناتجًا عن حالة طبية.

وتتراوح الحالات التي يمكن أن تسبب انتفاخ البطن من المشكلات الصحية المؤقتة إلى مشاكل الجهاز الهضمي المزمنة، بعض هذه الشروط تشمل:

الإمساك

التهاب المعدة والأمعاء

حالات عدم تحمل الطعام، مثل عدم تحمل اللاكتوز

متلازمة القولون العصبي

مرض كرون

مرض الاضطرابات الهضمية

السكري

اضطرابات الأكل

التهاب القولون التقرحي

متلازمة الإغراق

مرض الجزر المعدي المريئي (GERD)

التهاب البنكرياس المناعي الذاتي

القرحة الهضمية

العلاجات المنزلية لانتفاخ البطن

قد تتمكن من تخفيف الغازات الزائدة وتقليل انتفاخ البطن من خلال مزيج من تغييرات نمط الحياة وتعديلات النظام الغذائي، وتتضمن العلاجات المنزلية لانتفاخ البطن ما يلي:

انتفاخ المعدة، فيتو

الحفاظ على مذكرات الطعام، سيساعدك هذا على معرفة الأطعمة التي تزيد الغازات في الجسم بعد التعرف على بعض الأطعمة التي تسبب لك انتفاخ البطن المفرط، يمكنك محاولة تناول كميات أقل منها أو تجنبها تمامًا.

تعديل النظام الغذائي الخاص بك، إذا كان نظامك الغذائي يتضمن كمية كبيرة من الكربوهيدرات التي يصعب هضمها، فحاول استبدالها، الكربوهيدرات التي يسهل هضمها، مثل الأرز والموز، هي بدائل قد تقلل من انتفاخ البطن.

تناول وجبات صغيرة بشكل متكرر، إن تناول حوالي خمس إلى ست وجبات صغيرة يوميًا بدلًا من ثلاث وجبات أكبر قد يكون أسهل على الجهاز الهضمي.

محاولة ابتلاع كمية أقل من الهواء، تجنب القيام بأي شيء قد يزيد من كمية الهواء التي تبتلعها، ويتضمن ذلك التأكد من أنك تمضغ طعامك بشكل صحيح، وتجنب مضغ العلكة والتدخين.

شرب الكثير من الماء، البقاء رطبًا يمكن أن يساعدك على تجنب الإمساك الذي يسبب الغازات.

ممارسة الرياضة بانتظام، يجد بعض الناس أن ممارسة الرياضة تساعد على تعزيز عملية الهضم ويمكن أن تمنع انتفاخ البطن.

تناول الزنجبيل، ومن المعروف أن الزنجبيل يعزز عملية الهضم ويحسين عملية الهضم قد يساعد في تخفيف انتفاخ البطن والانتفاخ.