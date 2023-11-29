أخطرها السعال الدموي، أعراض سرطان المريء

يبدأ سرطان المريء في المريء، وهو الأنبوب العضلي الطويل الذي ينقل الطعام من الحلق إلى المعدة، ولا يلاحظ معظم الناس الأعراض إلا بعد انتشار السرطان فإذا تم اكتشافه مبكرًا، قد يتمكن الطبيب من القضاء على السرطان بالجراحة والعلاجات الأخرى.

سرطان المريء، فيتو

ما هو سرطان المريء؟

يعد سرطان المريء عاشر أكثر أنواع السرطان شيوعًا في العالم وفقًا لموقع "Cleveland clinic" الطبي، ويبدأ في أنسجة المريء وقد لا تسبب الأورام الناجمة عن سرطان المريء أعراضًا ملحوظة حتى ينتشر السرطان.

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يعالج الأطباء سرطان المريء في مرحلة مبكرة عن طريق الجراحة لإزالة الأورام أو تخفيف الأعراض، وقد يستخدمون علاجات مثل العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي والعلاج المناعي لعلاج سرطان المريء الأكثر تقدمًا أو في مرحلة لاحقة.

وعندما لا يتمكنون من علاج السرطان، فإنهم يركزون على مساعدة الناس على العيش لفترة أطول، وتخفيف الأعراض والحفاظ على نوعية الحياة.

أعراض سرطان المريء

صعوبة البلع هي أول الأعراض التي قد يلاحظها الناس، وتشمل الأعراض الأخرى ما يلي:

ألم في الحلق أو الظهر، خلف عظمة الصدر أو بين لوحي الكتف.

القيء أو السعال الدموي.

حرقة في المعدة.

بحة في الصوت أو السعال المزمن.

فقدان الوزن غير المقصود.

ما مدى سرعة تطور سرطان المريء؟

ينمو سرطان المريء عادة بسرعة كبيرة، المريء مرن للغاية ويتوسع حول الورم أثناء نموه ولهذا السبب لا تظهر الأعراض على الأشخاص في كثير من الأحيان حتى ينتشر السرطان.

أسباب سرطان المريء

لا يعرف الأطباء السبب الدقيق لسرطان المريء، لكنهم حددوا عوامل الخطر التي تزيد من فرصة الإصابة به، بما في ذلك:

تعاطي التبغ: ويشمل ذلك التدخين واستخدام التبغ الذي لا يدخن.

تعاطي الكحول: يزيد تعاطي الكحول بشكل مزمن أو كثيف من خطر الإصابة بسرطان المريء.

السمنة: قد تؤدي زيادة الوزن أو السمنة إلى التهاب المريء الذي قد يتحول إلى سرطان.

الارتجاع الحمضي المزمن: مريء باريت هو تغير في الخلايا الموجودة في الطرف السفلي من المريء ويحدث بسبب ارتجاع الحمض المزمن غير المعالج، حتى بدون الإصابة بمريء باريت، فإن الأشخاص الذين يعانون من حرقة المعدة على المدى الطويل يكونون أكثر عرضة للإصابة بسرطان المريء.

فيروس الورم الحليمي البشري (HPV): فيروس الورم الحليمي البشري هو فيروس شائع يمكن أن يسبب تغيرات في الأنسجة في الحبال الصوتية والفم وعلى اليدين والقدمين والأعضاء التناسلية.

تاريخ الإصابة بالسرطان: الأشخاص الذين أصيبوا بسرطان الرقبة أو الرأس يكونون أكثر عرضة للإصابة بسرطان المريء.

اضطرابات أخرى: يرتبط سرطان المريء ببعض الحالات النادرة أو الموروثة، مثل الشعريات، وهو اضطراب وراثي نادر ينمو فيه الجلد الزائد على راحتي اليدين وباطن القدم.

التعرض المهني لبعض المواد الكيميائية: الأشخاص الذين يتعرضون لمذيبات التنظيف الجاف على مدى فترة طويلة يكونون أكثر عرضة للإصابة بسرطان المريء.

كيف يعالج سرطان المريء؟

يعتمد علاج سرطان المريء على مرحلة السرطان ودرجته، تشمل خيارات العلاج ما يلي:

الجراحة: استئصال المريء هو العلاج الأكثر شيوعًا لمرحلة مبكرة من سرطان المريء، ويتضمن إزالة بعض أو معظم المريء والأنسجة المحيطة به ويقوم الجراحون بإنشاء مريء جديد عن طريق سحب جزء من المعدة إلى الصدر والرقبة.

العلاج الإشعاعي: يقتل الإشعاع الخلايا السرطانية أو يدمرها عن طريق توجيه شعاع إشعاعي نحو الورم، وقد يستخدم مقدمو الرعاية الصحية الإشعاع كعلاج مساعد قبل الجراحة أو بعدها.

العلاج الكيميائي: العلاج الكيميائي يقتل الخلايا السرطانية أو يمنعها من النمو.

سرطان المريء، فيتو

تشريح الغشاء المخاطي بالمنظار (ESD): قد يستخدم الجراحون تشريح تحت المخاطية بالمنظار لعلاج سرطان المريء في مرحلة مبكرة جدًا.

استئصال الغشاء المخاطي بالمنظار (EMR): يستخدم الجراحون هذا الإجراء لإزالة الأورام في البطانة المخاطية للمريء.

العلاج بالليزر بالمنظار: يخفف هذا العلاج الأعراض عندما تسد الأورام المريء، مما يجعل من الصعب عليك البلع.

العلاج الديناميكي الضوئي (PDT): يدمر العلاج الديناميكي الضوئي الأورام باستخدام أدوية تسمى المحسسات الضوئية. ينشط الضوء هذه الأدوية ويحدث تفاعلًا كيميائيًا يقتل السرطان.

العلاج الموجه: تحمل بعض خلايا سرطان المريء كمية عالية بشكل غير عادي من بروتين HER2، ويساعد هذا البروتين الخلايا السرطانية على النمو وفي العلاج الموجه، يعالج مقدمو الرعاية الصحية سرطان المريء بأدوية تستهدف بروتينات HER2.

العلاج المناعي: يتضمن هذا العلاج مثبطات نقاط التفتيش المناعية، وتساعد هذه الأدوية على استعادة استجابة الجهاز المناعي لخلايا سرطان المريء.