أعراض وعلاج جرثومة المعدة، ومتى تؤدي للإصابة بالسرطان؟

جرثومة المعدة هي بكتيريا يمكن أن تلحق الضرر بالبطانة الواقية للمعدة تعرف بالملوية البوابية وإذا لم يتم علاج عدوى الملوية البوابية، فقد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

جرثومة المعدة، فيتو

وتعد الملوية البوابية هي نوع شائع من البكتيريا التي تنمو في الجهاز الهضمي وتميل إلى مهاجمة بطانة المعدة، ويعاني حوالي 44 بالمائة من الأشخاص في جميع أنحاء العالم من عدوى الملوية البوابية، طبقًا لموقع "healthline" الطبي.

وعادةً ما تكون عدوى الملوية البوابية غير ضارة، ولكنها مسؤولة عن معظم القرح في المعدة والأمعاء الدقيقة.

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وتتكيف جرثومة المعدة للعيش في بيئة المعدة الحمضية القاسية، ويمكن لهذه البكتيريا تغيير البيئة المحيطة بها وتقليل الحموضة حتى تتمكن من البقاء على قيد الحياة بسهولة أكبر.

وغالبًا ما تصيب جرثومة المعدة الشخص أثناء مرحلة الطفولة وعلى الرغم من أن العدوى بهذه السلالة من البكتيريا لا تسبب أعراضًا عادةً، إلا أنها يمكن أن تؤدي إلى أمراض لدى بعض الأشخاص، بما في ذلك القرحة الهضمية وحالة التهابية في المعدة تُعرف باسم التهاب المعدة.

أعراض البكتيريا الحلزونية ( جرثومة المعدة )

لا يعاني معظم الأشخاص المصابين بجرثومة المعدة من أي أعراض أبدًا، ولكن البكتيريا يمكن أن تلحق الضرر بالبطانة الداخلية الواقية للمعدة وتسبب أمراضًا أخرى، مثل القرحة الهضمية، وتشمل أعراض القرحة الهضمية الناجمة عن الملوية البوابية ما يلي:

ألم خفيف أو حارق في المعدة (خاصة عندما تكون معدة فارغة)

الانتفاخ

الغثيان

فقدان الوزن غير المبرر

القيء

التجشؤ

ضعف الشهية

وعلى الرغم من ندرته، فإن سرطان المعدة يمثل أيضًا خطرًا متزايدًا للأشخاص المصابين بالبكتيريا الحلزونية، وتشمل أعراض سرطان المعدة ما يلي:

ضعف الشهية

فقدان الوزن غير المبرر

دم في البراز

غثيان

الشعور بالشبع في وقت مبكر من الوجبة

عدم الراحة أو تورم في البطن

آلام في المعدة

التعب أو الضعف

ومع ذلك، فإن العديد من أعراض سرطان المعدة والقرحة الهضمية والأمراض الأخرى المرتبطة بالبكتيريا الحلزونية يمكن أن تكون ناجمة عن مشكلات أخرى.

ويجب عليك أيضًا الحصول على العناية الطبية على الفور إذا واجهت:

صعوبة في البلع

فقر دم

دم في البراز

براز أسود اللون أو قيء

اسباب الإصابة بجرثومة المعدة

لا يزال من غير المعروف بالضبط كيفية انتشار عدوى الملوية البوابية حيث تعايشت البكتيريا مع البشر منذ آلاف السنين، ويعتقد أن العدوى تنتشر من فم شخص إلى آخر، مثل التقبيل.

ويمكن أيضًا أن تنتقل البكتيريا من خلال ملامسة القيء أو البراز كما يمكن أن يحدث هذا عندما لا يغسل الشخص يديه جيدًا بعد استخدام الحمام، ويمكن أن تنتشر الملوية البوابية أيضًا من خلال ملامسة الماء أو الطعام الملوث.

جرثومة المعدة، فيتو

عوامل الخطر للإصابة بجرثومة المعدة

يكون الأطفال أكثر عرضة للإصابة بعدوى الملوية البوابية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن الأطفال قد لا يقومون دائمًا النظافة الشخصية المناسبة.

ويمكن أن تؤثر بيئة الفرد وظروفه المعيشية على خطر الإصابة بعدوى الملوية البوابية، تكون المخاطر أعلى إذا كنت:

تعيش في دولة نامية

عدم التمكن من الحصول على المياه النظيفة

مشاركة السكن مع الآخرين الذين أصيبوا بالبكتيريا الحلزونية

العيش في ظروف مكتظة

مضاعفات عدوى الملوية البوابية

يمكن أن تؤدي عدوى الملوية البوابية إلى قرحة هضمية، لكن العدوى أو القرحة نفسها يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات أكثر خطورة، وتشمل هذه:

النزيف الداخلي، والذي يمكن أن يحدث عندما تخترق القرحة الهضمية الأوعية الدموية ويرتبط بفقر الدم بسبب نقص الحديد

الانسداد، والذي يمكن أن يحدث عندما يمنع شيء مثل الورم الطعام من مغادرة معدتك

الانثقاب، والذي يمكن أن يحدث عندما تخترق القرحة جدار معدتك

التهاب الصفاق، وهو التهاب في الصفاق، أو بطانة تجويف البطن

يمكن أن تزيد الملوية البوابية أيضًا من خطر الإصابة بسرطان المعدة الغدي، وهو نوع من سرطان المعدة، وهذا الخطر أعلى بين المدخنين

ومع ذلك، فإن معظم الأشخاص المصابين بالبكتيريا الحلزونية لا يصابون بسرطان المعدة أبدًا.

علاج عدوى جرثومة المعدة

إذا كنت مصابًا بعدوى الملوية البوابية ولا تسبب لك أي مشاكل ولا تتعرض لخطر متزايد للإصابة بسرطان المعدة، فقد لا يقدم العلاج أي فوائد.

ويرتبط سرطان المعدة، بالإضافة إلى قرحة الاثني عشر والمعدة، بالعدوى بالبكتيريا الحلزونية، فإذا كان لديك أقارب مصابون بسرطان المعدة أو مشكلة مثل قرحة المعدة أو الاثني عشر، فقد يوصي أخصائي الرعاية الصحية بمعالجة عدوى الملوية البوابية.

ويمكن للعلاج أن يعالج القرحة، وقد يقلل من خطر الإصابة بسرطان المعدة.

الأدوية

عادةً ما يتضمن استخدام الدواء لعلاج عدوى الملوية البوابية مزيجًا من المضادات الحيوية ومثبط مضخة البروتون (دواء يقلل من حمض المعدة) لمدة تصل إلى 14 يومًا، يُشار إلى هذا العلاج أحيانًا بالعلاج الثلاثي.

جرثومة المعدة، فيتو

وتتضمن بعض الأدوية المستخدمة لعلاج عدوى الملوية البوابية ما يلي:

كلاريثروميسين

مثبطات مضخة البروتون

ميترونيدازول

أموكسيسيلين

وقد يختلف العلاج اعتمادًا على تاريخك الطبي وما إذا كنت تعاني من حساسية تجاه بعض الأدوية.

بعد العلاج، قد تحتاج إلى إجراء اختبار متابعة لبكتيريا الملوية البوابية، وفي معظم الحالات، هناك حاجة لجولة واحدة فقط من المضادات الحيوية لإزالة العدوى، وإذا لم ينجح ذلك، قد تحتاج إلى تناول أدوية أخرى.