علاجات منزلية للحد من أعراض القولون العصبي

متلازمة القولون العصبي (IBS) هي حالة شائعة تؤثر في الجهاز الهضمي، وتسبب أعراض مثل تقلصات المعدة والانتفاخ والإسهال والإمساك، وتميل إلى الظهور والاختفاء بمرور الوقت، ويمكن أن تستمر لعدة أيام أو أسابيع أو أشهر في المرة الواحدة.

عادةً ما يكون القولون العصبى مشكلة مدى الحياة، وقد يكون التعايش معه محبطًا للغاية ويمكن أن يكون له تأثير كبير على حياتك اليومية.

القولون العصبى، فيتو

لا يوجد علاج للقولون العصبى ولكن تغيير النظام الغذائي والأدوية يمكن أن يساعد في كثير من الأحيان في السيطرة على الأعراض.

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أعراض متلازمة القولون العصبي (IBS)

الأعراض الرئيسية لمرض القولون العصبي هي:

آلام أو تشنجات في المعدة - عادة ما تكون أسوأ بعد تناول الطعام وتتحسن بعد التبرز

الانتفاخ - قد يشعر المريض أن البطن ممتلئ ومنتفخ بشكل غير مريح

الإسهال – قد يكون لديك براز مائي وفي بعض الأحيان تحتاج إلى التبرز فجأة

الإمساك – قد تشعر بالإجهاد عند التبرز وتشعر أنك لا تستطيع إفراغ أمعائك بالكامل

قد تكون هناك أيام تتحسن فيها الأعراض وأيام تكون فيها أسوأ (نوبات)، وقد يتم تحفيزها عن طريق الطعام أو الشراب.

أعراض أخرى لمرض القولون العصبي

يمكن أن يسبب القولون العصبي أيضًا:

انتفاخ البطن

التعب ونقص الطاقة

الشعور بالغثيان

آلام الظهر

مشاكل في التبول، مثل الحاجة إلى التبول بشكل متكرر، والرغبة المفاجئة في التبول، والشعور بعدم القدرة على إفراغ المثانة بالكامل.

عدم القدرة دائمًا على التحكم في وقت التبرز.

التعايش مع القولون العصبى

لا يوجد نظام غذائي أو دواء واحد يناسب جميع المصابين بمتلازمة القولون العصبي، ولكن هناك الكثير من الأشياء التي يمكن أن تساعدك إذا تم تشخيص إصابتك بها، وفقًا لموقع "NHS" الطبي.

نصائح عامة لتخفيف أعراض القولون العصبي (IBS) .

طهي الوجبات بالمنزل باستخدام المكونات الطازجة، والابتعاد الأطعمة الدهنية أو الحارة أو المصنعة

احتفظ بمذكرة لما تأكله وأي أعراض تظهر عليك – حاول تجنب الأشياء التي تثير أعراض القولون العصبي

ممارسة التمارين الرياضية

لا تؤخر أو تخطي وجبات الطعام

لا تأكل بسرعة كبيرة

لا تتناول أكثر من 3 حصص من الفاكهة الطازجة يوميًا (الحصة 80 جرامًا)

لا تشرب أكثر من 3 أكواب من الشاي أو القهوة يوميًا

لا تشرب الكثير من الكحول أو المشروبات الغازية

كيفية تخفيف الانتفاخ والتشنجات وإطلاق الريح

تناول الشوفان بانتظام

تناول ما يصل إلى ملعقة كبيرة من بذور الكتان (الكاملة أو المطحونة) يوميًا

القولون العصبى، فيتو

تجنب الأطعمة التي يصعب هضمها (مثل الملفوف والبروكلي والقرنبيط والكرنب والفاصوليا والبصل والفواكه المجففة)

تجنب المنتجات التي تحتوي على مادة التحلية تسمى السوربيتول

كيفية الحد من الإسهال

قلل من تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة (مثل الخبز البني والأرز البني) والمكسرات والبذور

تجنب المنتجات التي تحتوي على مادة التحلية تسمى السوربيتول