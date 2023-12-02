السبت 02 ديسمبر 2023
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محافظات

انطلاق الدفعة الثانية من مساعدات نقابة مهندسى الدقهلية إلى فلسطين

مساعدات مهندسي الدقهلية
مساعدات مهندسي الدقهلية للفلسطين، فيتو

انطلقت اليوم السبت  الدفعة الثانية من القافلة المفتوحة التى تسيرها نقابة مهندسى الدقهلية إلى الشعب الفلسطينى.

مساعدات مهندسي الدقهلية للفلسطين، فيتو
مساعدات مهندسي الدقهلية للفلسطين، فيتو

ويبلغ إجمالي المساعدات ( 4 شاحنات) محملة ( بـ 80 طن من الدعم) المقدم من مهندسى الدقهلية تشمل ( الماء والغذاء والبطاطين والملابس والخيام ومستلزمات الرعاية الصحية). ليصل اجمالى ماتم تقديمه من دعم من مهندسى الدقهلية الى 105 طن من المساعدات.

مساعدات مهندسي الدقهلية للفلسطين، فيتو
مساعدات مهندسي الدقهلية للفلسطين، فيتو

وأوضح المهندس إبراهيم حسانين (نقيب مهندسى الدقهلية) أن ما تقدمه نقابة مهندسى الدقهلية ومهندسيها من دعم يعد ملحمة بكل المقاييس وأن ما يحدث هو علامة مضيئة فى صفحة نقابة المهندسين بالدقهلية خاصةً أن جميع التبرعات هى نتيجة تكاتف نقابة مهندسين الدقهلية بمهندسيها وتواصل النقابة مع المؤسسات والشركات والمصانع وأن جميع ما يتم إيصاله من دعم للشعب الفلسطيني هي تبرعات من مهندسى الدقهلية والشركات والمؤسسات.

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مساعدات مهندسي الدقهلية للفلسطين، فيتو
مساعدات مهندسي الدقهلية للفلسطين، فيتو


وقال أن نجاح النقابة فيما يتم تقدمه من دعم لوجستي وفنى لإيصال الدعم إلى الشعب الفلسطينى فى تلك المحنة العصيبة هو هبة من الله نشكره عليها.
 

وتقدم المهندس رضا الشافعى (المستشار الفنى للنقابة عضو مجلس الشيوخ رئيس غرفة عمليات فلسطين بنقابة الدقهلية ) بالشكر لمهندسى الدقهلية وشعبها على ثقتهم بمجلس نقابة الدقهلية.

وأوضح أن ما تسطرة نقابة مهندسى الدقهلية من دعم لشعب فلسطين بوضوح هو أبسط حقوق فلسطين التاريخية فى قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.
وأن دعم نقابة المهندسين بالدقهلية لشعب فلسطين مستمر إيمانًا من النقابة بأن تحرير الاراضى الفلسطينية من المحتل الصهيوني واجب وفرض لن نتخلى عنه.


وأوضح أن غرفة عمليات النقابة تستعد للبدء فى تجهيز الدفعة الثالثة من القافلة المفتوحة ودعا جموع شعب الدقهلية إلى إستكمال التبرع بنادى المهندسين بطلخا.

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