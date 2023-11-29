طائرة قطرية تحمل مساعدات لغزة تصل مطار العريش (صور)
وصلت قبل قليل طائرة مساعدات قطرية تحمل 40 طنا من المساعدات الإنسانية الإغاثية لغزة ضمن جسر جوي تنظمه دولة قطر لمساعدة غزة.
واستقبلت وزيرة الدولة للتعاون القطري لولوة الخاطر طائرة المساعدات في مطار العريش الدولي تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة عن طريق الهلال الأحمر المصري وتسليمها للهلال الأحمر الفلسطيني من خلال معبر رفح البري.
وفي سياق آخر نقلت طائرة تابعة لتركيا 22 مصابا فلسطينيا و22 مرافقا من بينهم أطفال من مطار العريش للعلاج في المستشفيات التركية.
وكانت سيارات الإسعاف وصلت صباح اليوم لمطار العريش تحمل مصابين من غزة تمهيدا لنقلهم إلى تركيا للعلاج بالمستشفيات التركية.
وقالت مصادر في مطار العريش إن 20 سيارة إسعاف نقلت 20 مصابا من بينهم أطفال مصابين من جراء الحرب الدائرة في قطاع غزة من خلال معبر رفح إلى مطار العريش الدولي تمهيدا لنقلهم إلى انقرة للعلاج بالمستشفيات التركية.
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