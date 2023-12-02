السبت 02 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

بدء التحقيق مع موظف بتهمة استقطاب الشواذ في الدقهلية

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

 بدأت نيابة أول المنصورة بمحافظة الدقهلية التحقيق مع موظف بالتأمين الصحي بتهمة إنشائه حساب على أحد التطبيقات الإلكترونية الخاص بالشواذ جنسيا واستقطابه الرجال لممارسة الأعمال المنافية للآداب. 

وكان ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب العامة بمنطقة شرق الدلتا، ألقوا القبض على موظف بهيئة التأمين الصحي ومقيم بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية حال وجوده بمنطقة مشعل وذلك بتهمة  إنشائه حسابا على أحد التطبيقات الإلكترونية الخاص بالشواذ جنسيا واستقطابه الرجال لممارسة الأعمال المنافية للآداب.

 

وكانت معلومات وردت لرئيس منطقة شرق الدلتا بالإدارة العامة لحماية الآداب العامة بقيام أ.ع.ش، 39 عاما، موظف بهيئة التأمين الصحي ومقيم بمدينة المنصورة، بإنشاء حسب عبر تطبيق إلكتروني خاص بالشواذ جنسيا لاستقطاب الرجال لممارسة اللواط بقصد المتعة.

Advertisements

وتم استصدار إذن من النيابة العامة وتشكيل حملة من ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب العامة بمنطقة شرق الدلتا ونجحت القوة في ضبط المتحرى عنه حال وجوده بمنطقة مشعل وبحوزته هاتف محمول مثبت به التطبيق الإلكتروني.

 

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر واعترف بارتكابه واقعة استقطاب الرجال عبر التطبيق الإلكتروني لممارسة الأفعال الشاذة.

 

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 21542 جنح قسم أول المنصورة والعرض على جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات فى الواقعة.

الإدارة العامة لحماية الآداب الاعمال المنافية للاداب المنصورة حساب إلكترونى هيئة التأمين الصحي مدينة المنصورة محافظة الدقهلية محافظة الدقهلية لاعمال المنافية للاداب

مواد متعلقة

مصرع وإصابة شخصين خلال حفر خزان صرف صحي بالمنيا

ضبط 17 بندقية و263 كيلو حشيش وبانجو بحوزة 3 أشخاص بأسيوط

ضبط سيدة بالجيزة استولت على بيانات عملاء إحدى شركات تقديم القروض

ضبط عدة مخالفات خاصة بتجميع أسطوانات غاز وسجائر مجهولة المصدر بالبحيرة (صور)

الأكثر قراءة

زحام شديد ومشاجرات للحصول على كيس سكر بـ 27 جنيه في العجمي (صور)

قرار جديد من الرئيس الفرنسي لتجديد الهدنة بين حماس والاحتلال الإسرائيلي

داليا زيادة تستفز المصريين مجددًا وتردد مزاعم الاحتلال، والنشطاء: كم دفعت لك إسرائيل؟

نشاط مكثف للرئيس السيسي اليوم في دبي (فيديو وصور)

بدء التحقيق مع موظف بتهمة استقطاب الشواذ في الدقهلية

موعد مباراة الأهلي ويانج افريكانز في دوري الأبطال

السيسي يلتقي رئيسي أرمينيا وليتوانيا (فيديو)

أفضل 10 سيارات ملاكي في 2023

Advertisements

منوعات

المزيد

أغرق منزله بالآلاف من قطع الشيكولاتة، أغرب طريقة للاحتفال بالكريسماس

ربطة العنق تثير الجدل بين الملك ورئيس الوزراء البريطاني

في ماليزيا، خطأ بنكي يحول سيدة إلى مليونيرة

شرط "سبايدرمان" الغريب

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم السبت 2-12-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم السبت 2-12-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم الجمعة 1-12-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

شعبولا الذي وصفته أمريكا براعي الكراهية لإسرائيل (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية رقص الميت في المنام وعلاقته بانتهاء التعب والشفاء من المرض

تفسير حلم القاضي في المنام وعلاقته بالمتاعب والصعوبات

أحاديث عن أفضل شيء يتصدق به المسلم

المزيد
الجريدة الرسمية