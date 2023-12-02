بدء التحقيق مع موظف بتهمة استقطاب الشواذ في الدقهلية

بدأت نيابة أول المنصورة بمحافظة الدقهلية التحقيق مع موظف بالتأمين الصحي بتهمة إنشائه حساب على أحد التطبيقات الإلكترونية الخاص بالشواذ جنسيا واستقطابه الرجال لممارسة الأعمال المنافية للآداب.

وكان ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب العامة بمنطقة شرق الدلتا، ألقوا القبض على موظف بهيئة التأمين الصحي ومقيم بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية حال وجوده بمنطقة مشعل وذلك بتهمة إنشائه حسابا على أحد التطبيقات الإلكترونية الخاص بالشواذ جنسيا واستقطابه الرجال لممارسة الأعمال المنافية للآداب.

وكانت معلومات وردت لرئيس منطقة شرق الدلتا بالإدارة العامة لحماية الآداب العامة بقيام أ.ع.ش، 39 عاما، موظف بهيئة التأمين الصحي ومقيم بمدينة المنصورة، بإنشاء حسب عبر تطبيق إلكتروني خاص بالشواذ جنسيا لاستقطاب الرجال لممارسة اللواط بقصد المتعة.

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وتم استصدار إذن من النيابة العامة وتشكيل حملة من ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب العامة بمنطقة شرق الدلتا ونجحت القوة في ضبط المتحرى عنه حال وجوده بمنطقة مشعل وبحوزته هاتف محمول مثبت به التطبيق الإلكتروني.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر واعترف بارتكابه واقعة استقطاب الرجال عبر التطبيق الإلكتروني لممارسة الأفعال الشاذة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 21542 جنح قسم أول المنصورة والعرض على جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات فى الواقعة.