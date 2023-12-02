ضبط شخصين لإتجارهما في النقد الأجنبي بالمنوفية

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن المنوفية من ضبط (شخصين) وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات أجنبية").

وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمبالغ المالية بقصد الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

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