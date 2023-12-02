السبت 02 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

ضبط 17 بندقية و263 كيلو حشيش وبانجو بحوزة 3 أشخاص بأسيوط

العثور على 17 بندقية
العثور على 17 بندقية و263 كيلو حشيش وبانجو بحوزة 3 أشخاص

تمكن قطاع الأمن العام  برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بأسيوط وبحوزتهم كميات من المواد والأقراص المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص بقصد الإتجار.

وكانت الأجهزة الأمنية رصدت نشاط (3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة "سبق إتهامهم فى عدد من القضايا ما بين "قتل، سلاح، سرقة، حريق عمد، ضرب" - ومطلوب التنفيذ عليهم فى أحكام قضائية بالحبس والسجن المؤبد") تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة مُتخذين من دائرة مركز شرطة البدارى بمديرية أمن أسيوط مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

Advertisements

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بمحل إقامتهم بدائرة المركز وبحوزتهم (8 بنادق آلية – 9 بنادق خرطوش - 14 فرد محلى - 22 خزينة – كمية كبيرة من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – 3,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 260 كيلو جرام لمخدر البانجو - 2300 قرص مخدر).

بمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

أحكام قضائية الاتجار بالمواد المخدرة الأسلحة النارية الأقراص المخدرة المواد المخدرة حشيش وبانجو عناصر اجرامية شديدة الخطورة مديرية أمن اسيوط مركز شرطة البداري

مواد متعلقة

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في الحوامدية

سقوط تشكيلين عصابيين تخصصا فى أعمال السرقة بالتجمع ومدينة نصر

القبض على 3 أشخاص خطفوا مواطنا في التجمع الخامس

مصرع صاحب محل سجاد في مشاجرة بإمبابة

القبض على 3 أشخاص بتهمة غسل 20 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بكفر الشيخ

الداخلية تحذر: تحرير محاضر تبديد للممتنعين عن تجديد تراخيص السيارات

تحرير 1578 مخالفة مرورية لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

النيابة الإدارية تعلن مواعيد سحب ملفات التعيين بوظيفة معاون (صور)

الأكثر قراءة

محامي كروان مشاكل: موكلي غير متزن عقليًا وهناك أشخاص يستغلونه للشهرة

لإصابة أكثر من مليار، جمال شعبان يكشف طرق تخفيض ضغط الدم المرتفع بالغذاء

الرسوم الجديدة لعقد القران بمسجدي سارية الجبل والأمير محمد على

الأهلي يدرس السفر مباشرة من السعودية إلى الإمارات، اعرف التفاصيل

حقيقة خلاف كولر مع أكرم توفيق قبل رحلة تنزانيا

السكك الحديدية تواصل حملات توعية المواطنين بخطورة السلوكيات الخاطئة (فيديو)

انقسامات فى مجلس الزمالك بسبب القيد، اعرف التفاصيل

تزايد أعداد المتوافدين على السفارة المصرية في قطر للتصويت بالانتخابات الرئاسية (صور)

Advertisements

منوعات

المزيد

في ماليزيا، خطأ بنكي يحول سيدة إلى مليونيرة

شرط "سبايدرمان" الغريب

حظك وتوقعات الأبراج الأحد 3-12-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الأحد 3-12-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم السبت 2-12-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم السبت 2-12-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم الجمعة 1-12-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

أعراض ومخاطر تناول السمك الفيليه المسمم (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحاديث عن أفضل شيء يتصدق به المسلم

تفسير حلم البستان في المنام وعلاقته بالخير الوفير والانتقال إلى منزل جديد

لم يرد به نص، دعاء صباح خاص بالزوج والزوجة

المزيد
الجريدة الرسمية