ضبط 17 بندقية و263 كيلو حشيش وبانجو بحوزة 3 أشخاص بأسيوط

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بأسيوط وبحوزتهم كميات من المواد والأقراص المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص بقصد الإتجار.

وكانت الأجهزة الأمنية رصدت نشاط (3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة "سبق إتهامهم فى عدد من القضايا ما بين "قتل، سلاح، سرقة، حريق عمد، ضرب" - ومطلوب التنفيذ عليهم فى أحكام قضائية بالحبس والسجن المؤبد") تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة مُتخذين من دائرة مركز شرطة البدارى بمديرية أمن أسيوط مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بمحل إقامتهم بدائرة المركز وبحوزتهم (8 بنادق آلية – 9 بنادق خرطوش - 14 فرد محلى - 22 خزينة – كمية كبيرة من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – 3,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 260 كيلو جرام لمخدر البانجو - 2300 قرص مخدر).

بمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.