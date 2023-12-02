6 معلومات عن قرعة يورو 2024 بألمانيا

قرعة يورو 2024، تسحب اليوم السبت مراسم قرعة كأس أمم أوروبا، يورو 2024 في مدينة "هامبورج" الألمانية بمشاركة 24 منتخبا.

وتستضيف ألمانيا نهائيات كأس أمم أوروبا، في نسختها السابعة عشر، في الفترة بين 14 يونيو حتى 14 يوليو 2024.

موعد قرعة يورو 2024

ومن المقرر أن تنطلق مراسم قرعة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024” في تمام الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لقرعة كأس أمم أوروبا

وتذاع مراسم قرعة كأس أمم أوروبا، يورو 2024 عبر المنصات الرسمية التابعة لـ يويفا، إلى جانب قناة "بي إن سبورت" الإخبارية المفتوحة.

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وتقام البطولة بمشاركة 24 منتخبًا، سيتم توزيعها على 6 مجموعات، تقام مبارياتها في 10 استادات بـ10 مدن مختلفة.

وتستضيف ألمانيا البطولة من 14 يونيو إلى 14 يوليو 2024، حيث تقام المباراة الافتتاحية على استاد "أليانز آرينا" بمدينة ميونخ، والمباراة النهائية على الاستاد الأولمبي بالعاصمة برلين.

وتجري قرعة يورو 2024 بقاعة الحفلات الموسيقية "إلب فيلهارموني" بمدينة هامبورج، إحدى المدن المضيفة للبطولة.

وتحمل هذه النسخة من بطولات كأس الأمم الأوروبية رقم 17 حيث انطلقت البطولة في 1960، وأقيمت جميع نسخها بشكل منتظم كل 4 سنوات باستثناء النسخة الماضية، التي تأجلت إلى 2021 بسبب جائحة كورونا.

وتعيد النسخة الـ17 البطولة إلى تواترها الطبيعي، لتقام في 2024.

ومع إجراء القرعة اليوم، ستكون هوية 21 منتخبا فقط هي المعروفة خلال الحفل، فيما ستتحدد هوية آخر 3 منتخبات متأهلة، بواسطة الملحق الفاصل في مارس 2024، قبل أقل من 3 شهور على بدء البطولة.

ويخوض المنتخب الألماني البطولة بصفته ممثل البلد المضيف، فيما أثمرت التصفيات التي أقيمت على مدار الفترة الماضية عن تأهل 20 منتخبا، سيتم توزيعها على المجموعات الست، خلال حفل القرعة.

تصنيف المنتخبات في قرعة يورو 2024

وكشف الاتحاد الأوروبي "يويفا" عن المستويات الأربعة للمنتخبات المتأهلة، وهي:

الأول: ألمانيا - البرتغال - فرنسا - إسبانيا - بلجيكا - إنجلترا

الثاني: المجر - تركيا - الدنمارك - ألبانيا - رومانيا - النمسا.

الثالث: هولندا - اسكتلندا - كرواتيا - سلوفينيا - سلوفاكيا - التشيك.

الرابع: إيطاليا - صربيا - سويسرا - المنتخبات الثلاثة المتأهلة عبر الملحق.

وجاء توزيع المنتخبات على المستويات الأربعة، طبقا لنتائج التصفيات، باستثناء المنتخب الألماني ممثل البلد المضيف

نظام ملحق التصفيات المؤهلة لليورو

وينتظر تأهل المنتخبات الثلاثة المتبقية عن طريق مسارات الملحق (1 و2 و3).

ويضم المسار الأول كلا من: بولندا وويلز وفنلندا وإستونيا، والثاني: الكيان الصهيوني والبوسنة وأيسلندا وأوكرانيا، والثالث: جورجيا واليونان وكازاخستان ولوكسمبورج.

وتقام منافسات كل مسار بنظام الدورين (نصف النهائي والنهائي)، ليتأهل من كل مسار منتخب واحد يخوض النهائيات مباشرة.

نظام نهائيات كأس أمم أوروبا

وخلال النهائيات، تتنافس المنتخبات الأربعة في كل مجموعة بنظام دوري من دور واحد، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني مباشرة إلى دور الـ16، وينضم إلى هذه المنتخبات الـ12 أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث في مجموعاتها.

وتقام مباريات الدور الأول (دور المجموعات) بداية من 14 إلى 26 يونيو 2024.

وتنطلق بعدها الأدوار الإقصائية من 29 يونيو، وتنتهي فعاليات دور الـ16 في الثاني من يوليو.

وتقام مباريات دور الثمانية في الخامس والسادس من الشهر نفسه، ثم مباراتا الدور قبل النهائي في التاسع والعاشر، على أن يلعب النهائي في 14 يوليو.

وتستضيف ألمانيا البطولة القارية للمرة الثانية في تاريخها، بعد نسخة 1988 التي فازت هولندا بلقبها.

وسبق لألمانيا التتويج باللقب القاري ثلاث مرات، في 1972 و1980 و1996، وهي الأكثر فوزا بالبطولة بالتساوي مع المنتخب الإسباني، الذي اعتلى منصة التتويج في نسخ 1964 و2008 و2012.

وأحرز كل من المنتخبين الإيطالي والفرنسي اللقب مرتين، مقابل مرة واحدة لكل من روسيا والتشيك والبرتغال وهولندا واليونان والدنمارك.

أبرز المرشحين للتتويج باليورو

ويعتبر منتخبا فرنسا وصيف بطولة العالم الأخيرة وإنجلترا ثاني النسخة الأخيرة من البطولة القارية من أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب نظرا للمستوى الرفيع الذي ظهر به المنتخبان في الآونة الأخيرة ولوجود نجوم من الصف الأول أمثال كيليان مبابي وأنطوان غريزمان في الأول، والهداف هاري كين وجود بيلينجهام في الثاني.