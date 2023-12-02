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موعد قرعة يورو 2024 والقنوات الناقلة وتصنيف المنتخبات

موعد قرعة يورو 2024
موعد قرعة يورو 2024 والقنوات الناقلة وتصنيف المنتخبات،فيتو

قرعة يورو 2024، تجري اليوم السبت مراسم قرعة كأس أمم أوروبا، يورو 2024 في مدينة "هامبورج" الألمانية.


وتستضيف ألمانيا نهائيات كأس أمم أوروبا، في نسختها السابعة عشر، في الفترة بين 14 يونيو حتى 14 يوليو 2024.

موعد قرعة يورو 2024
 

ومن المقرر أن تنطلق مراسم قرعة كأس الأمم الأرووبية “يورو 2024”  في تمام الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لقرعة كأس أمم أوروبا 


تذاع مراسم قرعة كأس أمم أوروبا، يورو 2024 عبر المنصات الرسمية التابعة لـ يويفا، إلى جانب قناة "بي إن سبورت" الإخبارية المفتوحة.

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وكان 20 منتخبا حسم تأهلهم إلى منافسات يورو 2024، وهم البرتغال، فرنسا، بلجيكا، النمسا، إسبانيا، إسكتلندا، تركيا، إنجلترا، سلوفاكيا، ألبانيا، المجر والدنمارك، وهولندا ورومانيا وسويسرا، وصربيا، إيطاليا، سلوفينيا، التشيك، كرواتيا بجانب منتخب ألمانيا المستضيف للبطولة.

فيما سيتحدد 3 منتخبات من خلال الملحق المؤهل للبطولة، في مارس 2024.

وتستضيف ألمانيا البطولة من 14 يونيو إلى 14 يوليو 2024، حيث تقام المباراة الافتتاحية على استاد "أليانز آرينا" بمدينة ميونخ، والمباراة النهائية على الاستاد الأولمبي بالعاصمة برلين.

مكان قرعة يورو 2024


وتجرى مراسم القرعة اليوم، في قاعة الحفلات الموسيقية "إلب فيلهارموني" بمدينة هامبورج، إحدى المدن المضيفة للبطولة.

وتحمل هذه النسخة من بطولات كأس الأمم الأوروبية رقم 17، حيث انطلقت البطولة في 1960، وأقيمت جميع نسخها بشكل منتظم كل أربع سنوات باستثناء النسخة الماضية، التي تأجلت إلى 2021 بسبب جائحة كورونا.


وتعيد النسخة الـ17 البطولة إلى تواترها الطبيعي، لتقام في 2024.

تصنيف المنتخبات المشاركة في كأس أمم أوروبا "يورو 2024"


التصنيف الأول

ألمانيا، البرتغال، فرنسا، إسبانيا، بلجيكا، إنجلترا.

التصنيف الثاني

المجر، تركيا، رومانيا، الدنمارك، ألبانيا، أستراليا.

التصنيف الثالث

هولندا، إسكتلندا، كرواتيا، سلوفينيا، سلوفاكيا، التشيك.


التصنيف الرابع

إيطاليا، صربيا، سويسرا، المنتخبات الثلاثة الفائزة في الملحق.

ويعتبر منتخبا فرنسا وصيف بطولة العالم الأخيرة وإنجلترا ثاني النسخة الأخيرة من البطولة القارية من أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب نظرا للمستوى الرفيع الذي ظهر به المنتخبان في الآونة الأخيرة ولوجود نجوم من الصف الأول أمثال كيليان مبابي وأنطوان غريزمان في الأول، والهداف هاري كاين وجود بيلينغهام في الثاني.

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