كل ما تريد معرفته عن قرعة يورو 2024

تتجه أنظار الملايين من عشاق الساحرة المستديرة، نحو مدينة هامبورج الألمانية، لمتابعة مراسم قرعة بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2024)، التي تستضيفها ألمانيا.

موعد قرعة يورو 2024

وتقام البطولة مساء السبت بمشاركة 24 منتخبا، سيتم توزيعها غدا على 6 مجموعات، تقام مبارياتها في 10 استادات بعشر مدن مختلفة.

وتستضيف ألمانيا البطولة من 14 يونيو إلى 14 يوليو 2024، حيث تقام المباراة الافتتاحية على استاد "أليانز آرينا" بمدينة ميونخ، والمباراة النهائية على الاستاد الأولمبي بالعاصمة برلين.

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مكان قرعة يورو 2024

وتجرى مراسم القرعة غدا، في قاعة الحفلات الموسيقية "إلب فيلهارموني" بمدينة هامبورج، إحدى المدن المضيفة للبطولة.

وتحمل هذه النسخة من بطولات كأس الأمم الأوروبية رقم 17، حيث انطلقت البطولة في 1960، وأقيمت جميع نسخها بشكل منتظم كل أربع سنوات باستثناء النسخة الماضية، التي تأجلت إلى 2021 بسبب جائحة كورونا.



وتعيد النسخة الـ17 البطولة إلى تواترها الطبيعي، لتقام في 2024.



ومع إجراء القرعة غدا، ستكون هوية 21 منتخبا فقط هي المعروفة خلال الحفل، فيما ستتحدد هوية آخر ثلاثة منتخبات تتأهل للبطولة، بواسطة الملحق الفاصل في مارس 2024، قبل أقل من ثلاثة شهور على بدء البطولة.

ويخوض المنتخب الألماني البطولة بصفته ممثل البلد المضيف، فيما أثمرت التصفيات التي أقيمت على مدار الفترة الماضية عن تأهل 20 منتخبا، سيتم توزيعها على المجموعات الست غدا خلال حفل القرعة.

مستويات بطولة يورو 2024

وكشف الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) عن المستويات الأربعة للمنتخبات المتأهلة، حيث يضم كل منها ستة منتخبات، وجاءت كالآتي:

المستوى الأول: ألمانيا - البرتغال - فرنسا - إسبانيا - بلجيكا - إنجلترا.

المستوى الثاني: المجر - تركيا - الدنمارك - ألبانيا - رومانيا - النمسا.

المستوى الثالث: هولندا - اسكتلندا - كرواتيا - سلوفينيا - سلوفاكيا - التشيك.

المستوى الرابع: إيطاليا - صربيا - سويسرا - المنتخبات الثلاثة المتأهلة عبر الملحق.

وجاء توزيع المنتخبات على المستويات الأربعة، طبقا لنتائج التصفيات، باستثناء المنتخب الألماني ممثل البلد المضيف.