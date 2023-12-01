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ملفات وحوارات

اخبار الفن اليوم: نجوم مصر بالخارج يدلون بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024.. ذا ويكند يتبرع بـ 2.5 مليون دولار لغزة

احمد بدير،فيتو
احمد بدير،فيتو

شهدت الساحة الفنية اليوم الجمعة 1 ديسمبر 2023 العديد من الأحداث الفنية.. نستعرض أبرزها كالتالي:

 

آسر ياسين وأمينة خليل في افتتاح العرض العالمي الأول لفيلم "شماريخ" بمهرجان البحر الأحمر

ظهر كل من الفنان آسر ياسين والفنانة امينة خليل على ريد كاربت  افتتاح العرض العالمي الأول لفيلمهما "شماريخ" ضمن برنامج روائع عربية بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي المُقام حاليا بجدة.
جاء ذلك بمشاركة أبطال العمل ومؤلفه ومخرجه عمرو سلامة وشركة الإنتاج، وحرصت الفنانة ليلى علوي، لبلبة، يسرا، سينتيا خليفة وماجي بو غصن على مشاهدة العرض الأول لـ “شماريخ”.. وخلال أيام سيقام عرض خاص للفيلم بعدها في دبي بالإمارات العربية المتحدة بحضور صناع الفيلم وأبطاله مع الصحفيين والإعلاميين والجمهور.

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نجوم مصر في الخارج يدلون بأصواتهم بالانتخابات 2024

على مدار الساعات الماضية حرص نجوم الفن المصريون المتواجدون حاليا بالخارج على التصويت والإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية لعام 2024
وشارك عدد من نجوم الفن في التصويت بانتخابات الرئاسة في الرياض وجدة بالمملكة العربية السعودية، وكان من أبرزهم الفنان أشرف عبدالباقي، الفنان مصطفى أبو سريع، الفنانة ميريهان حسين، والمخرجة بتول عرفة، والفنانة بدرية طلبة والفنانة آيتن عامر..كما أدلى الفنان الكبير أحمد بدير بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 أثناء تواجده في لبنان، وذلك فى الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة، أول أيام تصويت المصريين في الخارج والذي يستمر حتى الأحد.

ذا ويكند يتبرع بـ 2.5 مليون دولار لغزة

وأعلن المطرب الكندي الشهير ذا ويكند بتبرعه بـ 2 مليون ونصف لأهالي غزة، كنوع من التضامن معهم جراء ما يواجهونه من إنتهاكات وجرائم حرب أسفرت عن إستشهاد الالاف.

"إذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي" يدين استئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

 أدان اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي برئاسة الدكتور عمرو الليثي بشدة  استئناف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه العسكري الغاشم على قطاع غزة

ويطالب الاتحاد المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياته تجاه فرض وقف إطلاق النار، لوضع حدا لهذه الجرائم الإسرائيلية المتواصلة التي أدت إلى سقوط عشرات آلاف الشهداء والجرحى غالبيتهم من النساء والأطفال، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.. ويؤكد الاتحاد  على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل كاف ومستدام، وضمان احترام قوات الاحتلال الإسرائيلى، مسؤولياتها بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

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