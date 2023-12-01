آسر ياسين وأمينة خليل في افتتاح العرض العالمي الأول لفيلم "شماريخ" بمهرجان البحر الأحمر (صور) 

وصل كل من الفنان آسر ياسين والفنانة امينة خليل لريد كاربت افتتاح العرض العالمي الأول لفيلمهما "شماريخ" ضمن برنامج روائع عربية بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي المُقام حاليا بجدة.

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فيلم شماريخ بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

جاء ذلك بمشاركة أبطال العمل ومؤلفه ومخرجه عمرو سلامة وشركة الإنتاج، وحرصت الفنانة ليلى علوي على مشاهدة العرض الأول لـ “شماريخ”.. وخلال أيام سيقام عرض خاص للفيلم بعدها في دبي بالإمارات العربية المتحدة بحضور صناع الفيلم وأبطاله مع الصحفيين والإعلاميين والجمهور.

و من بعد عرضه اليوم بمهرجان البحر الأحمر السينمائي تقرر تقديم موعد طرح فيلم "شماريخ" ليعرض يوم 7 ديسمبر الجاري بدور العرض السينمائى المصري ومختلف الدول العربية.. كما تقرر إدراجه تحت تصنيف رقابي بكونه غير صالح للأطفال وبداية مشاهدة تبدأ من 16 +، وتبلغ مدة الفيلم 110 دقائق، من بطولة الفنانة أمينة خليل والفنان آسر ياسين، وبتأليف وإخراج عمرو سلامة.

قصة فيلم شماريخ

تدور أحداث فيلم شماريخ، في إطار من الحركة والتشويق، حول فكرة الضغوطات التي يتعرض لها الإنسان في الحياة، من خلال رجل أعمال يقع في حب فتاة، وتصل حياته إلى مرحلة من الضغوطات المتفجرة.

أبطال فيلم شماريخ

ضم فيلم شماريخ، في بطولته مجموعة من أبرز النجوم، منهم: آسر ياسين، خالد الصاوي، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، لافينيا نادر، أمينة خليل، محمد ثروت، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة.

أفلام مهرجان البحر الأحمر

كذلك يُعرض بقسم الروائع العربية أفلام كثيرة بجانب شماريخ.. إذ سيعرض بنات ألفة للمخرجة كوثر بن هنية، وهجان للمخرج المصري أبو بكر شوقي، وخالد الشيخ: بين أشواك الفن والسياسة في (عرض عالمي أول) للمخرج: جمال كتبي، وفيلم أحلام العصر في (عرض عالمي أول) للمخرج فارس قدس وثلاثة في (عرض عالمي أول) للمخرجة نايلة الخاجة وحوجن في (عرض عالمي أول) للمخرج ياسر الياسري ووحشتيني للمخرج تامر رغلي وناقة للمخرج مشعل الجاسر وفيلم أمس بعد بكرة في (عرض عالمي أول) للمخرج عبد الغني الصائغ، وفيلم أنا الاتحاد في (عرض عالمي أول).