الجمعة 01 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

"إذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي" يدين استئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

فلسطين، فيتو
فلسطين، فيتو

أدان اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي برئاسة الدكتور عمرو الليثي بشدة  استئناف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه العسكري الغاشم على قطاع غزة.

استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة

ويطالب الاتحاد المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياته تجاه فرض وقف إطلاق النار، لوضع حدا لهذه الجرائم الإسرائيلية المتواصلة التي أدت إلى سقوط عشرات آلاف الشهداء والجرحى غالبيتهم من النساء والأطفال، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

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ويؤكد الاتحاد  على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل كاف ومستدام، وضمان احترام قوات الاحتلال الإسرائيلى، مسؤولياتها بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
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