"إذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي" يدين استئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

أدان اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي برئاسة الدكتور عمرو الليثي بشدة استئناف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه العسكري الغاشم على قطاع غزة.

استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة

ويطالب الاتحاد المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياته تجاه فرض وقف إطلاق النار، لوضع حدا لهذه الجرائم الإسرائيلية المتواصلة التي أدت إلى سقوط عشرات آلاف الشهداء والجرحى غالبيتهم من النساء والأطفال، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

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