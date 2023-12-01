الجمعة 01 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

جيش الاحتلال: قصفنا 200 هدف في غزة اليوم الجمعة

غزة،فيتو
غزة،فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن قصف أكثر من 200 هدف وصفه بـالإرهابي في غزة،  منذ نهاية الهدنة في الحرب مع حركة حماس.

 

وقال جيش الاحتلال في بيان: "في أعقاب انتهاك حماس لوقف العمليات وللتهدئة، استؤنف القتال في قطاع غزة، منذ الساعة السابعة صباحًا، قصف الجيش الإسرائيلي أكثر من 200 هدف إرهابي".

 

وأضاف: "قامت القوات البرية والجوية والبحرية خلال الساعات القليلة الماضية بقصف أهداف إرهابية في شمال قطاع غزة وجنوبه، بما في ذلك في خان يونس ورفح".

 

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وتابع الجيش أنه "قصف المناطق المفخخة بالمتفجرات، وفتحات الأنفاق الإرهابية، ومواقع إطلاق الصواريخ، ومراكز قيادة العمليات التي خصصتها حماس لاستخدامها في القتال المتجدد".

 

وأكد مراسل وكالة فرانس برس أن "الطيران الحربي الإسرائيلي شن عدة غارات عنيفة في محيط المستشفى الأوروبي ومحيط مستشفى ناصر في خانيونس" جنوب القطاع.

 

من جهتها، أكدت حركة الجهاد الفلسطينية أن "المقاومة تجاوبت مع الجهود المبذولة بالأيام الماضية وأثبتت التزامها، لكن العدو لم يتوقف عن انتهاك الهدنة"، محملة إسرائيل المسؤولية.

 

وشددت على أنه "لن نتراجع ولن نستسلم وسنقاتل مهما بلغت التضحيات".

 

بدورها، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها استهدفت "دبابة إسرائيلية بعبوة شمال مدينة غزة".

 

وحملت الحركة إسرائيل مسؤولية استئناف الأعمال العسكرية، مؤكدة أنها لم تستجب لعروض للإفراج عن المزيد من الرهائن خلال الليل.

 

وأعلنت حماس، في بيان: "عرضنا تبادل الأسرى وكبار السن، كما عرضنا تسليم جثامين القتلى من الأسرى جراء القصف الإسرائيلي"، مؤكدة رفض إسرائيل هذه العروض "لأنّ لديها قرارًا مسبقًا باستئناف العدوان الإجرامي".

 

وتوعد المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي، في تصريح صحفي، حركة حماس بـضربة قاضية، بعد ساعات على انتهاء الهدنة واستئناف الأعمال العسكرية.

 

ويتواصل، منذ صباح الجمعة، القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، موقعًا مزيدًا من القتلى والجرحى، بعد انتهاء هدنة استمرت سبعة أيام بين الدولة العبرية وحركة حماس.

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