الجمعة 01 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

نجوم مصر في الخارج يدلون بأصواتهم بالانتخابات 2024 (صور)

الفنان أحمد بدير،
الفنان أحمد بدير، فيتو

على مدار الساعات الماضية حرص نجوم الفن المصريون المتواجدون حاليا بالخارج على التصويت والإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية لعام 2024..

مشاركة النجوم فى الانتخابات الرئاسية 2024

وشارك عدد من نجوم الفن في التصويت بانتخابات الرئاسة في الرياض وجدة بالمملكة العربية السعودية، وكان من أبرزهم الفنان أشرف عبدالباقي، الفنان مصطفى أبو سريع، الفنانة ميريهان حسين، والمخرجة بتول عرفة، والفنانة بدرية طلبة والفنانة آيتن عامر..

 


كما أدلى الفنان الكبير أحمد بدير بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 أثناء تواجده في لبنان، وذلك فى الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة، أول أيام تصويت المصريين في الخارج والذي يستمر حتى الأحد.

 

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الانتخابات الرئاسية 2024

الجدير بالذكر أن عملية التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 بالخارج انطلقت في الساعات الأولى من صباح، اليوم الجمعة، حيث يدلي المصريين بالخارج بأصواتهم في السفارات والأماكن المخصصة لذلك.

وتجرى عمليات الاقتراع داخل 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم والتي ستُجرى اليوم وتستمر لمدة  3 أيام (1 و2 و3  ديسمبر 2023).

ويخوض 4 مرشحين سباق الانتخابات الرئاسية، وهم المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري. 

ويستمر تصويت المصريين في الخارج على مدار الأيام الثلاثة في التوقيتات من 9 صباحًا حتى 9 مساء بتوقيت كل دولة. 


وتباشرغرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات والمشكلة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية عبر التقنيات المتطورة، لتتمكن من المتابعة البصرية الدقيقة لأماكن التصويت وجاهزيتها على مدار الساعة في معظم اللجان الفرعية للتصويت في الخارج بداخل السفارات والقنصليات

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات  أن تلك المتابعة ستسهم في التدخل مركزيًا لتذليل أي عقبة قد تطرأ، وكذلك  متابعة عملية التصويت وفقًا للضوابط الدستورية والقانونية، لافتة  إلى أن غرفة العمليات متصلة مع معظم السفارات في الدول التي تضم جاليات كبيرة العدد من المصريين.

الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع انتخابات الرئاسة بالخارج

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيما أو مسافرا لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي، أعمالًا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية..
ويكون التصويت عن طريق الاقتراع السري العام المباشر وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه الحق

ويتوجه الناخب لمقر السفارة أو القنصلية الأقرب إليه ويقدم لرئيس اللجنة بطاقة رقمه القومي أو جواز سفره سارى الصلاحية للتحقق من شخصيته ومدى كونه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وبناء عليه يحصل على بطاقة اقتراع.

ويتوجه الناخب بها إلى المكان المخصص للتصويت ويضع علامة قرين اسم المرشح اختياره ثم يطوى البطاقة ويضعها في صندوق الاقتراع باللجنة ويوقع في كشف الناخبين بما يفيد الحضور والإدلاء بصوته وينصرف.

وللناخب إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية عن طريق بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر ساري الصلاحية مثبت به الرقم القومي أعمالًا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية.

ولم يشترط قانون الانتخابات الرئاسية سريان بطاقة الرقم القومي عند إدلاء الناخب بصوته في انتخابات المصريين في الخارج إلا انه اشترط سريان جواز السفر، ولكن إذا تم  استخراج جواز سفر متضمن الرقم القومي ومازال سارى يحق للناخب  التصويت.

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