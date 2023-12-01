أخبار الرياضة اليوم: بيان رسمي من الزمالك بشأن زيزو.. تفاصيل إصابة محمد عبد المنعم في مران الأهلي

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة على الصعيدين المحلي والعالمي التي نشرها القسم الرياضي في فيتو، وجاء أبرزها كالتالي:

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة حسين لبيب بيانا رسميا لتهدئة جماهير القلعة البيضاء بعد غضبهم من تصريحات نور العيسوي وكيلة اللاعبين، يوم أمس والإعلان عن رغبتها في احتراف زيزو عبر قناة القلعة البيضاء.

غادر محمد عبد المنعم مدافع الأهلي مران الفريق الأخير في تنزانيا بعد إصابته بالتواء في كاحل القدم لم يستكمل بسببه مران الفريق.

Advertisements

دوري أبطال أفريقيا، حقق فريق ميدياما الغاني الفوز بهدفين مقابل هدف على شباب بلوزداد الجزائري في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب بابا يارا بغانا، في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الدوري السعودي، فاز فريق الهلال على نظيره النصر بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، بالجولة الـ15 من دوري روشن السعودي.

تواجد حسام عبد المجيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية التي أقيمت عصر اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادًا للقاء سوار الغيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

خطف فريق المصري البورسعيدي فوزا صعبا من إنبي بهدفين مقابل هدف باستاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة السابعة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك، قال مصدر داخل نادي الزمالك إن مجلس إدارة القلعة البيضاء تدرس استمرار معتمد جمال في الجهاز الفني الأجنبي الجديد.

ويسعى مجلس إدارة نادي الزمالك التعاقد مع جهاز فني أجنبي لقيادة الزمالك خلال الفترة المقبلة بعد توجيه الشكر لـ الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

فاز منتخب مالي على نظيره الأرجنتين بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم لكرة القدم للناشئين تحت 17 عاما، المقامة حاليا في إندونيسيا.

أكد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي جاهزية فريقه لمباراة يانج أفريكانز غدا فى ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

أضاف كولر في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: مستعدون للمباراة وإن كنا سنعلم مدى استعدادنا عقب اللقاء.