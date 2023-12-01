الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رياضة

مالي تضرب الأرجنتين بثلاثية نظيفة وتحصد برونزية مونديال الناشئين

منتخب مالي، فيتو
منتخب مالي، فيتو

فاز منتخب مالي على نظيره الأرجنتين بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة  كأس العالم لكرة القدم للناشئين تحت 17 عاما، المقامة حاليا في إندونيسيا.

وبهذه النتيجة يحصد المنتخب المالي برونزية كأس العالم للناشئين المقامة في إندونيسيا، بينما يحصل المنتخب الأرجنتيني على المركز الرابع في المونديال.

مالي والأرجنتين في كأس العالم للناشئين

وسجل ثلاثية مالي في شباك الأرجنتين كلا من إبراهيم ديارا في الدقيق التاسعة، ومامادو دومبيا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، بينما اختتم أهداف مالي اللاعب حميدو ماكالوي في الدقيقة 48

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وكان منتخب مالي تأهل لمباراة تحديد الثالث والرابع في كأس العالم للناشئين، بعدما خسر أمام المنتخب الفرنسي 1 / 2.

في المقابل خسر المنتخب الأرجنتيني في الدور قبل النهائي أمام نظيره الألماني 2 / 4 بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة بالتعادل 3/3.

وانطلقت بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا في إندونيسيا، وقدمت هذه البطولة من قبل نجوم عظماء مثل فيل فودين وسيسك فابريجاس وتوني كروس وفيكتور أوسيمين ولاندون دونوفان.

ورغم أن تركيز الجميع في هذا الوقت يكون على الأندية ولكن هناك مواهب شابة جديدة في انتظار الفرصة للتألق ومساعدة بلادهم في كأس العالم تحت 17 عامًا.

منتخب البرازيل هو حامل اللقب، بعد أن فاز بالبطولة على أرضه في عام 2019، وهو واحد من 24 دولة تأهلوا لبطولة هذا العام ويأملون في رفع الكأس مجددًا.

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