مجموعة الاهلي، ميدياما الغاني يفوز 2-1 على شباب بلوزداد بدوري أبطال أفريقيا

دوري أبطال أفريقيا، حقق فريق ميدياما الغاني الفوز بهدفين مقابل هدف على شباب بلوزداد الجزائري في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب بابا يارا بغانا، في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

أهداف مباراة ميدياما الغاني وشباب بلوزداد الجزائري

تقدم فريق شباب بلوزداد الجزائري بهدف في الدقيقة 39 عن طريق بن غيث من ركلة جزاء.

وتعادل ميدياما الغاني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول عن طريق دانييل لوموتي.

وخطف فريق ميدياما هدف قاتل في الدقيقة 95 عن طريق مامادو ليحصد الفريق الغاني الثلاث نقاط.

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تشكيل شباب بلوزداد

حراسة المرمى: أليكسيس

خط الدفاع: مختار بلخيثر، شعيب قداد، معاد حداد

خط الوسط: مزيان، مامادو، حسين، بن غيث، لعوافي

خط الهجوم: بوصوف، أسامة درفلو

تشكيل ميدياما الغاني

حراسة المرمى: فليكس كيي

خط الدفاع: أمواكو، نور الدين، إيمانويل، كامراديني

خط الوسط: مانويل، بابا عبدولا، جان فيتال

دانيال، جوشوا، ديريك

مواجهات الأهلى أمام يانج أفريكانز

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر مع نظيره فريق يانج أفريكانز التنزاني بقيادة ميجيل جاموندي في لقاء الجولة الثانية بمجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلى واجه يانج أفريكانز في 10 مباريات حيث فاز في 6 وتعادل 3 مرات وخسر في مباراة واحدة.

التقى الأهلي مع يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا عام 1982، فاز ذهابًا في القاهرة بنتيجة 5-0، وتعادل إيابًا في تنزانيا بنتيجة 1-1.

كما التقى الأهلي مع يانج أفريكانز في الدور الأول من دوري أبطال أفريقيا نسخة 1988، وتعادل الأهلي ذهابًا في تنزانيا بنتيجة 0-0، وفاز إيابًا في القاهرة بنتيجة 4-0.

كما فاز الأهلي ذهابًا في مصر على يانج أفريكانز بنتيجة 3-0 في الدور الثاني من دوري أبطال أفريقيا 2009، وإيابًا في تنزانيا 1-0.

وفي الدور الثاني من دوري أبطال أفريقيا عام 2014، تلقى الأهلي هزيمة ذهابًا في تنزانيا 0-1، وفاز إيابًا في مصر 1-0، وتأهل بركلات الترجيح.

وأخيرًا لعب الأهلي مع يانج أفريكانز في الدور الثاني من دوري أبطال أفريقيا نسخة 2016، وتعادل ذهابًا في تنزانيا 1-1، وفاز إيابًا في القاهرة.

الأهلي يفوز على ميدياما الغاني

وحقق الأهلى الفوز على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف نظيفة في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

يانج أفريكانز يخسر امام شباب بلوزداد الجزائري

وعلى الجانب الآخر خسر فريق يانج افريكانز التنزاني أمام فريق شباب بلوزداد الجزائري بثلاثية نظيفة ليتقاسم الأهلي وبلوزداد قمة المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

1- الأهلي 3 نقاط

2- شباب بلوزداد الجزائري 3 نقاط

3- ميدياما الغاني بدون نقاط

4- يانج أفريكانز التنزاني بدون نقاط