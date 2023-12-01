الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رياضة

الهلال يضرب النصر بثلاثية نظيفة في ديربي الرياض وينفرد بصدارة الدوري السعودي (صور)

النصر والهلال، فيتو
النصر والهلال، فيتو

الدوري السعودي ، فاز فريق الهلال على نظيره النصر بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، بالجولة الـ15 من دوري روشن السعودي.

الهلال والنصر، فيتو 

أهداف مباراة الهلال والنصر

سجل ثلاثية الهلال كل من سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش في الدقيقة 62، وثنائية لألكسندر ميتروفيتش في الدقيقة 90 والدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

الهلال والنصر، فيتو 
الهلال والنصر، فيتو 

بهذا الفوز يتصدر الهلال جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي للمحترفين روشن هذا الموسم، برصيد 41 نقطة وبفارق 7  نقاط كاملة عن الوصيف النصر صاحب الـ 34 نقطة.

ونجح فريق الهلال خلال الجولة الماضية، في تحقيق الفوز الأكبر في تاريخ مسابقة الدوري السعودي للمحترفين روشن، وذلك بنتيجة 9-0، لتصبح هي المرة الأولى التي تتحقق فيها هذه النتيجة في المسابقة.

ويأتي فريق النصر رفقاء النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو في وصافة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، وذلك برصيد 34 نقطة، وذلك عقب الفوز في 11 مباراة والتعادل في مباراة، وتلقى الهزيمة في 3 مباريات.

الهلال والنصر، فيتو 

وكان لويس كاسترو المدير الفني لنادي النصر وخورخي خيسوس مدرب الهلال، أعلنا تشكيل فريقهما للمواجهة التي تجمعهما في قمة مباريات الجولة الخامسة عشرة في مسابقة الدوري السعودي الممتاز “روشن” هذا الموسم 2023/2024.

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تشكيل النصر أمام الهلال

وجاء تشكيل النصر الأساسي كالتالي: راغد النجار، سلطان الغنام، محمد فتيل، عبدالإله العمري، أليكس تيليس، سيكو فوفانا، أوتافيو، سامي النجعي، عبدالرحمن غريب، تاليسكا، كريستيانو رونالدو.

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تشكيل الهلال أمام النصر

وجاء تشكيل الهلال الأساسي كالتالي:" ياسين بونو، سعود عبدالحميد، كوليبالي، علي آل بليهي، محمد البريك، نيفيز، سافيتش، سالم الدوسري، ميشايل، مالكوم، ميتروفيتش.

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النصر والهلال، فيتو 

 

ويتصدر رونالدو جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي الممتاز “روشن”، برصيد 15 هدفا، فيما يأتي خلفه مهاجم الهلال، ميتروفيتش، برصيد 13 هدفا.

 

رونالدو vs ميتروفيتش

وفي السطور التالية نعرض أرقام رونالدو وميتروفيتش قبل انطلاق قمة النصر والهلال في الدوري السعودي.

 

خاض رونالدو 14 مباراة مع النصر في الدوري السعودي ساهم خلالها بـ، 22 هدفا حيث سجل 15 هدفا وصنع 7 آخرين.

 

وخاض ميتروفيتش 13 مباراة رفقة الهلال ب، ساهم خلالها بـ 16 هدفا حيث سجل 13 هدفا وصنع 3 آخرين.

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