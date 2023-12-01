الدوري المصري، سيراميكا كليوباترا يفوز على البنك الأهلي بهدف أحمد ريان

الدوري المصري، فاز فريق سيراميكا كليوباترا على نظيره البنك الأهلي بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعتهما في الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري.

أهداف مباراة البنك الاهلي وسيراميكا كليوباترا

سجل هدف سيراميكا الوحيد اللاعب أحمد ياسر ريان في الدقيقة 55.

تشكيل البنك الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا

وكان طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي، أعلن تشكيلة فريقه لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا في الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمي: محمد أبوجبل

في خط الدفاع: محمود الجزار، أيمن أشرف، إسحاق يعقوبو، محمد بسيوني

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في خط الوسط: محمد فتحي، سعيدو سيمبوري، أحمد النادرى،أحمد مدبولى، إبراهيم حسن

في خط الهجوم: كريم بامبو

تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام البنك الأهلي

وكان الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن أيمن الرمادي، أعلن تشكيل الفريق لمواجهة البنك الأهلي

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد رمضان بيكهام - چاستيس آرثر- أحمد هاني.

خط الوسط: محمد إبراهيم -صديق إيجولا - محمد عادل - محمد توني - محمد عنتر.

خط الهجوم: أحمد ريان.

جلس على مقاعد البدلاء كل من: علي الجابري -إسلام المزين- خالد صبحي - عبد الرحمن بودي -صامويل امادي- احمد القرموطي - محمود نبيل - مروان عثمان - چون ايبوكا.

وكانت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا، أعلنت حكام مباريات اليوم الجمعة ضمن منافسات الدوري الممتاز.

حكام مباراة البنك الأهلي ضد سيراميكا

محمد سلامة "ميدو" حكما للساحة ويعاونه كلا من إبراهيم السوداني مساعد أول وأحمد عادل عبدالمنعم مساعد ثاني ومصطفي عثمان حكما رابعا وأحمد الغندور حكم فيديو واحمد ناجي حكم فيديو مساعد.

وعاد قطار الدوري المصري الممتاز للدوران مرة أخري الثلاثاء، بعد فترة توقف بسبب الأجندة الدولية خلال شهر نوفمبر الجاري.