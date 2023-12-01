الدوري الممتاز، المصري يخطف فوزا قاتلا من إنبي في الدقيقة الأخيرة

الدوري الممتاز، خطف فريق المصري البورسعيدي فوزا صعبا من إنبي بهدفين مقابل هدف باستاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة السابعة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

أحداث مباراة المصري وإنبي

بدأ فريق المصري الشوط الأول بمحاولات السيطرة على الكرة، ولكن دون خطورة على مرمى إنبي.

وسدد لاعب إنبي رفيق كابو كرة في الدقيقة 27 من داخل منطقة جزاء المصري، ولكن مرت بعيدة عن المرمى.

وسجل إلياس جلاصي الهدف الأول للمصري بطريقة رائعة في الدقيقة 36 بعدما وصلته الكرة على حدود منطقة جزاء إنبي ليراوغ المدافع ويُسجل الكرة بطريقة رائعة في الشباك

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واستغل لاعب إنبي أحمد أوفا خطأ من لاعبي المصري وسدد كرة من أمام منطقة جزاء المصري في الدقيقة 50 متعادلًا لفريقه.



وحصل المصري على ركلة ركنية في الدقيقة 90+2 أرسلها عمرو موسى لزميله ميدو جابر الذي أسكنها برأسه الشباك.

وصعد فريق المصري بهذا الفوز للمركز السادس برصيد 12 نقطة بدلًا من الزمالك الذي أصبح سابعًا برصيد 11 نقطة، فيما توقف رصيد إنبي عند النقطة 10 في المركز العاشر.

ترتيب المصري وإنبي بالدوري

وارتفع رصيد فريق المصري الي ١٢ نقطة جمعهم من 7 مباريات حيث فاز في 4 مباريات وحسر مثلهم ولم يتعادل أي مباراة وسجل لاعبيه 7 أهداف واستقبلت شباكه 12 هدفًا

كما يحتل انبي المركز السادس في جدول ترتيب المسابقة برصيد 10 نقاط جمعهم من 7 مباريات حيث فاز في 3 مباريات وخسر 3 مباريات وتعادل في مباراة، وسجل لاعبيه 6 أهداف واستقبلت شباكهم 4 أهداف.

تشكيل المصري أمام إنبي

وأعلن علي ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي تشكيلة فريقه لمواجهة نظيره إنبي

وكان تشكيل المصري البورسعيدي كالتالي..

حارس مرمى: محمود جاد

خط الدفاع: كريم العراقى - عمرو موسى - أحمد منصور - عمرو سعداوي

خط الوسط: غيلاس قناوي - حسن علي - محمد الشامي - الياس الجلاصي - محمود حمادة

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف.

تشكيل إنبي أمام المصرى

فى حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطى

خط الدفاع: محمد حامد، أحمد كالوشا، أحمد صبيحة، محمد حمدى.

خط الوسط: زياد كمال، مودى ناصر، مصطفى دويدار.

خط الهجوم: عبد الرحمن عماد، رفيق كبو، أحمد أمين اوفا.