التنمية المحلية في أسبوع، 395 مليون جنيه قيمة مبيعات مبادرة سند الخير

أصدر المركز الإعلامي التابع لـوزارة التنمية المحلية، "الإنفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 63 حول حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قام بها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 25 نوفمبر 2023 وحتى 1 ديسمبر الجاري، حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التنمية المحلية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من خلال انفوجراف يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

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وينظم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة في أسبوعه السادس عشر من خطته التدريبية للعام المالي الحالي 2023/2024، والذى انطلق يوم الأحد الموافق 26/11/2023 (6) دورات تدريبية هي تنمية مهارات شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية في إعداد تقارير تقويم الأداء الوظيفي بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ودورة تحسين الخدمات ومنظومة المراكز التكنولوجية بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ودورة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة للاستدامة البيئية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، ودورة إعداد خطط بناء القدرات التفاعلية بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ودورة تنمية مهارات القيادات فى مجال الشئون المالية، بالإضافة إلى الأسبوع الثاني لدورة المتحدثين الرسميين بالمحافظات بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب وتعقد في مقر الأكاديمية، واستفاد من دورات الأسبوع السادس عشر ١٨٨ متدربا.

وشارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، في ورشة العمل الثانية بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة حول التكنولوجيا والابتكار، والتي تنظمها وزارة التعاون الدولي، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل ونائبة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر.



كما تلقى وزير التنمية المحلية، تقريرًا عن انجازات المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" منذ انطلاقه وحتى شهر نوفمبر 2023 حيث ساهم في تنفيذ 208,9 ألف مشروع بقروض 27,4 مليار جنيه، وساهمت هذه المشروعات في توفير أكثر من 1,7 مليون فرصة عمل في جميع المحافظات.



وشارك اللواء هشام آمنة في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمتابعة جهود تطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وعدد من مسؤولي وزارتي التنمية المحلية والبيئة، وخلال الاجتماع عرض اللواء هشام آمنة جهود تطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات خلال الفترة من أغسطس 2022 وحتي نوفمبر 2023.



كما شارك اللواء هشام آمنة في منتدى "الاستثمار في الخدمات في المناطق الاثرية والتراثية" والذي تنظمه وزارة السياحة والآثار بالتعاون والشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذي يقام بأحد فنادق القاهرة، وذلك بحضور أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وشون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، وعرض المنتدى فرص الاستثمار المتاحة لتشغيل الخدمات السياحية بمواقع التراث الثقافي في منطقة القاهرة التاريخية والبر الغربي لمدينة الأقصر وفتح باب الحوار بين المستثمرين من القطاع الخاص والإدارات الحكومية المعنية.

سند الخير

واستعرض اللواء هشام آمنة، تقريرًا من القطاعات المعنية بالوزارة حول الموقف التنفيذي لمبادرة "سند الخير" التي أطلقتها الوزارة نهاية شهر مارس العام الماضي وعلى مدار ٨١ أسبوعًا لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك بأسعار مخفضة وجودة مناسبة للمواطنين، مؤكدًا أن المبادرة عملت بشكل فعال منذ انطلاقها على تحقيق متطلبات المواطنين حيث تمكنت من طرح عدد كبير من السلع الغذائية الأساسية بتخفيضات كبيرة محققة مبيعات حتى أسبوعها ال٨١ بلغت ٣٩٥,٣ ملايين جنيه مثمنًا المشاركة المجتمعية الهادفة للوزارة مع المواطنين في جميع المناسبات والوصول إليهم في جميع المحافظات لتقديم الخدمات بشكل أفضل وأسرع.



التعدى على الأراضي الزراعية

وكشف اللواء هشام آمنة، عن جهود الحملات المكبرة التي قامت بها المحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والجهات المعنية لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية منذ بدء توجيهات رئيس الجمهورية الأخيرة في ٣١ أكتوبر الماضي وحتي اليوم الخميس ٣٠ نوفمبر الجاري بمتابعة ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة، للحفاظ على حقوق الدولة والأجيال القادمة واسترداد حق الشعب، مؤكدًا أن المحافظات نجحت بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية في إزالة 2419 مخالفة مباني على مساحة حوالي 529 ألف متر مربع وإزالة 17 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 953 فدان.

اختتم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، اليوم الخميس، فعاليات الأسبوع السادس عشر من الخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام المالي 2023/2024، حيث انتهى من تنفيذ 6 دورات تدريبية بالأسبوع السادس عشر وهي تنمية مهارات شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية في إعداد تقارير تقويم الأداء الوظيفي بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ودورة تحسين الخدمات ومنظومة المراكز التكنولوجية بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ودورة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة للاستدامة البيئية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، ودورة إعداد خطط بناء القدرات التفاعلية بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ودورة تنمية مهارات القيادات فى مجال الشئون المالية، بالإضافة إلى الأسبوع الثاني لدورة المتحدثين الرسميين بالمحافظات بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب والتي تعقد في مقر الأكاديمية، وتم خلال الحفل تسليم شهادات ختام الدورات لـ 188 متدربًا من جميع المحافظات.

وشارك اللواء هشام آمنة في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي رقم 266 برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمقر العاصمة الإدارية الجديدة، والذي استهله بالإشارة الي النتائج الإيجابية للدور المصري الفاعل تجاه الأزمة الراهنة في قطاع غزة والذي يحظى بتقدير العالم.

كما شارك وزير التنمية المحلية في الاجتماع الأول للجنة المُشكلة لضبط الأسواق وأسعار السلع التي صدر قرار بتشكيلها يوم الاثنين الماضي 27 نوفمبر 2023، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والتي تختص بصفة عاجلة جدًا بدراسة الآليات المقترحة لضبط الأسواق وأسعار السلع، واللجنة برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وعضوية عدد من الوزراء وجميع الجهات المعنية.