الجمعة 01 ديسمبر 2023
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اقتصاد

أسعار الفاكهة اليوم، 8 جنيهات أقل سعر لكيلو التين برشومي بسوق العبور

أسعار الفاكهة في
أسعار الفاكهة في الأسواق، فيتو

أسعار الفاكهة اليوم، شهد سوق العبور لجملة الفاكهة، الذي يعد أكبر سوق للجملة في محيط القاهرة الكبرى، اليوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر 2023، تباينًا في أسعار أنواع الفاكهة.

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة

تستعرض «فيتو» أسعار الفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم الجمعة 1 ديسمبر 2023، وفي السطور التالية، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة، فيتو

أسعار البرتقال في سوق العبور اليوم الجمعة

 وسجل سعر برتقال سكري من 4 إلى 7 جنيهات،  سعر البرتقال البلدي من 4 إلى 6 جنيهات، جريب فروت من 4 إلى 6 جنيهات، برتقال أبو سرة من 5.5 إلى 7.5 جنيه، يوسفي من 5.5 إلى 7.5 جنيه، نارنج من 2 إلى 4 جنيهات.

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أسعار العنب في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الجمعة

 وتراوح سعر عنب أسود مستورد بسعر 35 جنيهًا، عنب رومي أحمر من 10 إلى 14 جنيهًا، عنب مستورد أصفر بسعر 35 جنيهًا.

أسعار التفاح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الجمعة

 وبلغ سعر تفاح لبناني من 18 إلى 28 جنيهًا، تفاح جولدن من 20 إلى 30 جنيهًا، تفاح سوري من 18 إلى 28 جنيهًا، تفاح إيطالي من 25 إلى 35 جنيهًا، تفاح أمريكي من 25 إلى 35 جنيهًا.

أسعار البلح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الجمعة

 وعن أسعار البلح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الجمعة، بلغ سعر سماني من 12 إلى 20 جنيهًا، سعر بلح رملي من 12 إلى 15 جنيهًا، بلح أم الفراخ من 13 إلى 17 جنيهًا، بلح بنت عيشه من 12 إلى 16 جنيهًا، بلح زغلول من 19 إلى 21 جنيهًا، بلح سيوي من 30 إلى 40 جنيهًا، بلح ثلاجة من 11 إلى 15 جنيهًا.

سعر الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم الجمعة

 وعن أسعار الفاكهة الأخرى، وتراوح  سعر كاكا من 14 إلى 22 جنيهًا، سعر تين برشومي من  8 إلى 12 جنيهًا، سعر رمان من 12 إلى 20 جنيهًا، سعر كانتلوب من 8 إلى 14 جنيهًا، سعر فراولة من 10 إلى 20 جنيهًا، سعر مانجو كيت من 25 إلى 33 جنيهًا، الجوافة من 7 إلى 13 جنيهًا.

أسعار البطيخ في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الجمعة

 أما أسعار البطيخ في سوق العبور لجملة الفاكهة، اليوم الجمعة، تراوح سعر بطيخة وزن حتى 6 كيلو من 16 إلى 24 جنيهًا، بطيخة حتى وزن 10 كيلو من 48 إلى 60 جنيهًا، بطيخة وزن حتى 8 كيلو من 30 إلى 40 جنيهًا.

سعر الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم الجمعة

وعن أسعار الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم، سجل سعر كمثرى ثلاجة من 15 إلى 25 جنيهًا، أبوفروة نحو 40 جنيهًا، سعر خوخ مستورد نحو 40 جنيهًا، برقوق مستورد 30 جنيهًا، سعر كيلو أفوكادو من 60 إلى 90 جنيهًا، حرنكش من 23 إلى 27 جنيهًا، سعر قشطة عبدالرازق من 35 إلى 65 جنيهًا، نكترين مستورد 40 جنيهًا، دوم 13 جنيهًا.

وسجل سعر قشطة بلدي من 15 إلى 35 جنيهًا،  كمثرى مستوردة 35 جنيهًا، أناناس 50 جنيهًا، كيوي 21 جنيهًا، سعر باباظ من 13 إلى 15جنيهًا، جنزبيل من 40 إلى 70 جنيهًا، كريز 25 جنيهًا، نبق من 15 إلى 20 جنيهًا.

أسعار الموز في سوق العبور اليوم الجمعة

وتراوح سعر موز بلدي من 7 إلى 11 جنيهًا، موز مغربي من سعر 9 إلى 13 جنيهًا، موز صعيدي من 7 إلى 11 جنيهًا، موز وليم من 9 إلى 13 جنيهًا، موز بيكو من 10 إلى 17 جنيهًا، موز مستورد من 20 إلى 40 جنيهًا.

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أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 1-12-2023 بقنا

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أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 1-12-2023 في الدقهلية

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