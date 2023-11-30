الخميس 30 نوفمبر 2023
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اقتصاد

أسعار الفاكهة اليوم، سعر المانجو يتراجع 5 جنيهات في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم،
أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

أسعار الفاكهة اليوم، شهد سوق العبور لجملة الفاكهة، الذي يعد أكبر سوق للجملة في محيط القاهرة الكبرى، اليوم الخميس الموافق 30 نوفمبر 2023، تباينًا في أسعار أنواع الفاكهة.

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس

تستعرض «فيتو» أسعار الفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023، وفي السطور التالية، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس، فيتو

أسعار البرتقال في سوق العبور اليوم الخميس

 وسجل سعر البرتقال البلدي من 4 إلى 6 جنيهات، جريب فروت من 4 إلى 6 جنيهات، برتقال أبو سرة من 5.5 إلى 7.5 جنيه، يوسفي من 5.5 إلى 7.5 جنيه، سعر برتقال سكري من 4 إلى 7 جنيهات، نارنج من 2 إلى 4 جنيهات.

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أسعار العنب في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الخميس

 وتراوح سعر عنب رومي أحمر من 10 إلى 14 جنيهًا، عنب أسود مستورد بسعر 35 جنيهًا، عنب مستورد أصفر بسعر 35 جنيهًا.

أسعار التفاح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الخميس

 وبلغ سعر تفاح لبناني من 18 إلى 28 جنيهًا، تفاح سوري من 18 إلى 28 جنيهًا، تفاح إيطالي من 25 إلى 35 جنيهًا، تفاح أمريكي من 25 إلى 35 جنيهًا، تفاح جولدن من 20 إلى 30 جنيهًا.

أسعار البلح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الخميس

 وعن أسعار البلح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الخميس، بلغ سعر بلح رملي من 12 إلى 15 جنيهًا، بلح أم الفراخ من 13 إلى 17 جنيهًا، بلح بنت عيشه من 12 إلى 16 جنيهًا، سعر سماني من 12 إلى 20 جنيهًا، بلح زغلول من 19 إلى 21 جنيهًا، بلح سيوي من 30 إلى 40 جنيهًا، بلح ثلاجة من 11 إلى 15 جنيهًا.

سعر الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم الخميس

 وعن أسعار الفاكهة الأخرى، وتراوح  سعر تين برشومي من  8 إلى 12 جنيهًا، سعر رمان من 12 إلى 20 جنيهًا، سعر كانتلوب من 8 إلى 14 جنيهًا، سعر فراولة من 10 إلى 20 جنيهًا، سعر مانجو كيت من 25 إلى 33 جنيهًا، سعر كاكا من 14 إلى 22 جنيهًا، الجوافة من 7 إلى 13 جنيهًا.

أسعار البطيخ في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الخميس

 أما أسعار البطيخ في سوق العبور لجملة الفاكهة، اليوم الخميس، تراوح سعر بطيخة وزن حتى 6 كيلو من 16 إلى 24 جنيهًا، بطيخة وزن حتى 8 كيلو من 30 إلى 40 جنيهًا، بطيخة حتى وزن 10 كيلو من 48 إلى 60 جنيهًا.

سعر الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم الخميس

وعن أسعار الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم، سجل سعر أبوفروة نحو 40 جنيهًا، سعر خوخ مستورد نحو 40 جنيهًا، برقوق مستورد 30 جنيهًا، كمثرى ثلاجة من 15 إلى 25 جنيهًا، سعر كيلو أفوكادو من 60 إلى 90 جنيهًا، حرنكش من 23 إلى 27 جنيهًا، سعر قشطة عبدالرازق من 35 إلى 65 جنيهًا، نكترين مستورد 40 جنيهًا، دوم 13 جنيهًا.

وسجل سعر قشطة بلدي من 15 إلى 35 جنيهًا، أناناس 50 جنيهًا، كيوي 21 جنيهًا، سعر باباظ من 13 إلى 15جنيهًا، جنزبيل من 40 إلى 70 جنيهًا، كريز 25 جنيهًا، كمثرى مستوردة 35 جنيهًا، نبق من 15 إلى 20 جنيهًا.

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أسعار الفاكهة اليوم الخميس 30-11-2023 في الدقهلية

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أسعار الفاكهة اليوم الخميس 30-11-2023 بقنا

أسعار الموز في سوق العبور اليوم الخميس

وتراوح سعر موز بلدي من 7 إلى 11 جنيهًا، موز صعيدي من 7 إلى 11 جنيهًا، موز وليم من 9 إلى 13 جنيهًا، موز بيكو من 10 إلى 17 جنيهًا، موز مستورد من 20 إلى 40 جنيهًا، موز مغربي من سعر 9 إلى 13 جنيهًا.

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