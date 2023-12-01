الجمعة 01 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

التشكيل المتوقع للزمالك أمام سوار الغيني بالكونفدرالية

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

الزمالك، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، مواجهة نظيره سوار الغيني يوم الأحد المقبل على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعات بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام سوار الغيني 

ومن المتوقع أن يثبت معتمد جمال تشكيل الزمالك الذي خاض به لقاء فيوتشر بالدوري، خلال مواجهة سوار الغيني، أو يجري تغيير وحيد. 

ويأتي التشكيل المتوقع كالتالي:
في حراسة المرمى: محمد عواد

في خط الدفاع: محمد طارق، محمد عبد الغني، حمزة المثلوثي، عمر جابر

Advertisements

في خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا - إبراهيما نداي

في خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، يوسف أوباما- سيف الجزيري أو شيكابالا. 

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادًا للقاء سوار الغيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات أمس الخميس، عقب الفوز على مودرن فيوتشر في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وسوار الغيني 

تقام مباراة الزمالك وسوار الغيني يوم الأحد المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة. 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسوار الغيني 

تنقل مباراة الزمالك وسوار الغيني عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية الإفريقية. 

وتلقى مسؤولو نادي الزمالك خطابًا رسميًا من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يفيد بإقامة مباراة سوار الغيني المقبلة في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر المقبل بدلًا من إقامتها في السابعة مساءً.

الزمالك وسوار الغيني 

يأتي قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بسبب الحقوق التسويقية وحقوق البث التلفزيوني للمباراة خاصة وأن اللقاء كان مقررًا له في السابعة مساءً بتوقيت كوت ديفوار قبل أن يتم نقلها إلى القاهرة، مما دفع "كاف" لتعديل موعد اللقاء وفقا لتوقيت مصر لتقام في التاسعة مساءً.

ومن ناحيته كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن حجم الإصابة التي تعرض لها سيد عبد الله "نيمار" لاعب الأبيض في لقاء مودرن فيوتشر اليوم في مسابقة الدوري.

وقال رئيس الجهاز الطبي في تصريحات للموقع الرسمي: "نيمار تعرض لإصابة بكدمة في الأنف أدت إلى جرح سطحي، واللاعب شعر بدوخة وفضل الجهاز الطبي عدم استكماله للمباراة".

وأضاف الدكتور محمد أسامة أن حالة اللاعب مطمئنة وسيكون جاهزا للمشاركة في تدريبات الفريق المقبلة بصورة طبيعية.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على مودرن فيوتشر بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن ناحيته، أكد معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني لفريق الزمالك أن الفوز على مودرن فيوتشر في لقاء  الدوري مهم جدا، والفوز ساهم في تقدم الفريق بجدول ترتيب الدوري.

معتمد جمال مدرب الزمالك 

وقال معتمد جمال في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "الفوز دفعنا للتقدم عدة مراكز ولكن المركز الخامس ليس هدف الزمالك ونسعى للمنافسة على البطولة".

وأضاف أن لم يبدأ بمحمود عبد الرازق "شيكابالا" أساسيا في مباراة اليوم من أجل إراحة اللاعب بعد مشاركته بصورة أساسية في مباراة أبو سليم الليبي في الكونفدرالية، واعتمد عليه في الشوط الثاني لحاجة الفريق فنيا لخدماته.

وأوضح أنه يحرص على الحديث مع مجموعة اللاعبين البدلاء بشأن سبب عدم مشاركتهم في المباريات، وأضاف أنه يركز على تجهيز اللاعبين فنيا ونفسيا للمباريات.

وعلق على موقف مصطفى شلبي وموعد مشاركته في التدريبات قائلا: "اللاعب يعاني من شرخ في القدم ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي تحت قيادة الجهاز الطبي ويتم تجهيزه بالشكل الأمثل بنسبة 100%" وأن محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي يؤدي عمله على أكمل وجه وهو من أفضل رؤساء الأجهزة الطبية في مصر.

وأوضح أن سيد عبد الله "نيمار" طلب استكمال المباراة رغم إصابته في الدقائق الأخيرة بدوخة ولكن الجهاز الطبي رفض عودته للمباراة.

وأكد أن الزمالك أغلق ملف الدوري بعد لقاء اليوم، وسيركز حاليا في لقاء سوار الغيني من أجل تحقيق الفوز، وسيتم تجهيز الفريق للمباريات المقبلة.

وفيما يخص موعد قرار عودة الثلاثي الموقوف للتدريبات قال معتمد جمال:" قرار إيقاف أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي أمر يخص مجلس الإدارة حتى بعد انتهاء إيقافهم". 

 

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الزمالك الزمالك وسوار الغيني الكونفدرالية اخبار الزمالك معتمد جمال

مواد متعلقة

خلاف داخل مجلس إدارة الزمالك على منصب مدير التعاقدات

الدوري المصري، طلائع الجيش يخطف تعادلا قاتلا من الجونة (صور)

أول رد من الزمالك على انتقال زيزو للشباب السعودي في الميركاتو الشتوي

الدوري المصري، الجونة يتقدم على طلائع الجيش 0/1 في الشوط الأول

مصورة التليفزيون تترك الكاميرا احتفالا بهدف سيف الجزيري في فيوتشر قبل إلغائه

علاء عبد العال يعلن تشكيل الجونة لمواجهة طلائع الجيش في الدوري المصري

رغم ضغط المباريات وراحة الفريق، زيزو وأوباما يتدربان بشكل منفرد

الزمالك يعلن بدء صرف رواتب العمال والموظفين

الأكثر قراءة

أول بيان من حماس بعد استئناف الاحتلال الإسرائيلي العدوان على غزة

ارتفاع جنوني في سعر الذهب، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية يتخطى 3150 جنيها

بعد فتحه للزيارة، تعرف على أسعار التذاكر وطريقة الحجز بالمتحف المصري الكبير

بسبب مرض غريب، عائلة في جمهورية الدومنيكان تشبه الكائنات الفضائية

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الخميس 1-12-2023

الموعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلى ويانج افريكانز

انطلاق مران الأهلى الاخير استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز (فيديو)

وكيلة لاعبين: رئيس نادي رفض ضم لاعب لأني رفضت أتصور معاه ووالتر بواليا أول صفقاتي بمصر

Advertisements

منوعات

المزيد

بسبب مرض غريب، عائلة في جمهورية الدومنيكان تشبه الكائنات الفضائية

دعوى قضائية في الصين بسبب "التأمين على الحب"

اكتشاف 6 كواكب جديدة على بعد 100 سنة ضوئية من الأرض

بكاء نائب في البرلمان الأوروبي بسبب صمت أوروبا على جرائم إسرائيل في غزة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الجمعة

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الخميس 1-12-2023

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الجمعة 1-12-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الجمعة 1-12-2023

المزيد

انفوجراف

بعد مطالبة البرلمان.. معلومات عن جهود الدولة في تعزيز الأمن السيبراني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل العنب في المنام وعلاقته بالخير الكثير والشفاء من الأمراض

الإفتاء توضح حكم ترك حضور صلاة الجمعة لموظف الأمن

الإفتاء توضح حكم الأذان الثاني في صلاة الجمعة

المزيد
الجريدة الرسمية